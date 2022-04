La cadena sueca de mobiliario y decoración más famosa del mundo, Ikea, sigue imparable cosechando éxitos por doquier.

La conocidísima empresa no encuentra rival en su área ya que, con cada temporada que pasa, saca nuevos y diferentes productos que terminan siendo copiados por otras grandes firmas. No hay artículo que no se encuentre en esta franquicia y uno de sus mayores atractivos es el precio que tienen los mobiliarios que tiene a la venta.

Es raro el producto que no se convierte en un 'superventas' cada vez que lo pone a la venta Ikea, y rara es la vez que las unidades que se ponen a disposición de los clientes no se agotan en un corto plazo de tiempo.

Sin embargo, en este artículo vamos a hablarte del artículo de Ikea que se ha convertido en el objeto más deseado y buscado a partes iguales por sus consumidores. Se trata de una silla de trabajo que cada vez que se repone el 'stock' tarda segundos en agotarse.

La más famosa de su historia

En los últimos meses hay muchos clientes que acuden a las redes sociales para quejarse de que no encuentran la silla Markus, una de las más conocidas y cómodas y que se ha agotado tanto en los centros comerciales como en internet.

Su precio es de 169 euros y destaca por ser de lo más cómoda y con una línea elegante. Actualmente, debido a su éxito se encuentra agotada pero en las próximas semanas está previsto que vuelva a ponerse a la venta.