Seguro que muchas veces has estado en casa y has visto una especie de insecto pequeño y brillante al que no le has dado importancia y te bastaba con quitarlo o sacarlo por la ventana.

Pero, seguro que también has repetido ese mismo gesto varias veces y no sabías muy bien porqué salían este tipo de bichitos con tanta frecuencia en casa. Esta es la PLANTA de BAÑO perfecta para ELIMINAR humedades Si, además, te los sueles encontrar con especial asiduidad en tu baño o en zonas en las que hay mucha humedad, vamos a desvelarte cómo se llaman esos insectos, porqué salen y cómo puedes erradicar su aparición en tu vivienda con siete sencillos trucos. El pequeño y brillante inquilino en cuestión se llama pececillo de plata y nace en espacios húmedos y oscuros, por eso es frecuente encontrarlo cerca del agujero de las bañeras o en las vasijas de casa. Son inofensivos, aunque están alertándote de que en esa zona en la que aparecen puedes tener algún problema con las tuberías o con humedades a punto de aparecerse. 7 trucos fáciles y rápidos para eliminar al 'pececillo de plata' Lo primero que tienes que tener en cuenta para erradicar la aparición constante de los pececillos de plata es que, en las zonas en las que hagan acto de presencia, deberás esmerarte por tener una buena ventilación que, además, sea constante. Pero, si no puedes conseguir este objetivo, puedes poner en práctica estos consejos que vamos a darte para que evites o retrases la aparición del pececillo de plata: Revisa la ventilación constante de tu casa Evita la humedad, sobre todo en el baño. Si acabas de ducharte, abre la puerta y las ventanas Sella las grietas del suelo en las baldosas con cemento, no con silicona (se la comen y les vale como alimento) Desinfecta con lejía o con agua y amoniaco Rocía con alcohol etílico la zona en la que has encontrado al insecto Utiliza en las juntas ácido bórico (cuidado con este producto si tienes mascotas) Tierra de diatomeas: espárcela por la zona y cuando el insecto se acerque a la misma se secará, matándolo