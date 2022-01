La tecnología y las pantallas parece que son el nuevo nicho de mercado en el que pretender cosechar más y más éxitos Mercadona.

2021 está siendo un año de lo más satisfactorio para la empresa de Juan Roig, el valenciano que está al frente de la cadena de supermercados más famosos de nuestro país.

No hay ámbito de la vida que tenga un artículo a su disposición en el amplio catalogo que ofrece la empresa y si todavía no lo tenía, ellos se crearán de lanzar un producto para ese momento.

Todo lo que toca Mercadona se convierte en oro.

En los últimos meses, Mercadona ha experimentado una especial atención por parte de sus clientes a un producto que nada tiene que ver con la alimentación o los dulces.

En este caso, el producto en cuestión ya lleva su tiempo a la venta en la empresa y parece que ahora es cuando está adquiriendo una mayor relevancia.

El paño mágico

El producto que está causando furor entre los clientes es una bayeta específica para pantallas, cristales y otros productos similares que está arrasando.

Se comercializa bajo la marca de Bosque Verde y se llama Paño microfibra multiusos, recomendado para limpiar gafas, móviles o pantallas de ordenador sin dejar ningún daño en la superficie.

Y como no, lo que más atractivo resulta del artículo no es solo su eficacia sino su precio, porque es imbatible y no llega al euro.