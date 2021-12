¡Ay, las cocinas!

Cuántos momentos buenos vivimos en ellas pero qué pesado se hace cada vez que debemos limpiarlas en profundidad. Estas zonas de la casa son de las más transitadas y, por este motivo, necesitan de un cuidado especial.

Un cuidado concreto que también necesitan los electrodomésticos. Y es que estos artículos son de los que dependemos para ofrecerle a nuestros invitados y a nosotros mismos una comida en condiciones.

Pero, como es evidente, todo lo que se usa se ensucia. Y en el caso de los electrodomésticos no va a ser menos.

Si tuvieras que decir un artículo de la cocina que acumule mucha suciedad, ¿cual sería? Si tu respuesta es la campana de la cocina, este es tu artículo.

Es una de las zonas donde, aunque no lo parezca, más suciedad se acumula, y también es una parte que se suele olvidar a la hora de limpiar y a la que su dificultad para esto no ayuda. En este artículo vamos a desvelarte los trucos y remedios que puedes utilizar para que esté limpia y no sea tan complicado para ti dejarla reluciente.

4 pasos para dejarla como nueva

Para quitar la grasa, lo primero que tienes que hacer es usar un desengrasante de acero inoxidable, para no dañar la campana y dejar que actúe durante unos minutos para, a continuación, pasar un trapo o estropajo por la zona.

Tras este paso, para quitar la suciedad que se encuentra en el interior del motor, hay que echar mano del bicarbonato de sodio. Hay que calentar este producto en un par de calderos y, cuando empiece a hervir, encender el extractor.

Ya casi llegando al final y dejando que los dos pasos previos actúen como deben, el tercer paso será esperar y dejar que el vapor suba y se meta dentro del aparato para limpiarlo, déjalo así durante una hora y, a medida que se vaya vaciando vas echando agua y bicarbonato. Verás que empieza a caer la grasa de las campanas.

Una vez acabe este proceso y con la campana libre de esa molesta grasa que tantos quebraderos de cabeza trae, el último paso será limpiar el extractor con una bayeta y rematar el exterior con un limpiador específico para acero inoxidable.