El refresco más popular de Canarias aterriza en Madrid

El refresco más popular de Canarias desembarca en Madrid. Y lo hace con su sabor original: la fresa. Sí, como lo oyes, Clipper ya está a la venta en la capital del país para paliar el deseo de todos los canarios que se encuentran viviendo en Madrid, pero también para que sea descubierto por quienes aún no han tenido esa suerte.

La propia marca lo anunció en sus redes hace apenas una semana, en una publicación en la que añadió un link en el que se pueden encontrar los lugares en los que el refresco que ha formado parte de la historia de los hogares canarios está a la venta.

"¡Atención Madrid, porque Clipper está aterrizando! Después de casi 70 años conquistando las islas… el sabor más icónico de Canarias por fin aterriza en la capital", han publicado en sus redes las marcas Clipper y Ahembo (distribuidora de la bebida).

Puntos de venta

En concreto, según aparece en la página web de la marca, Clipper se podrá adquirir en más de 4.000 puntos de venta de toda la comunidad. De esta manera, "la marca líder de refrescos de Canarias tiñe ya de rosa las neveras y lineales de Madrid con su icónico sabor, fresa, líder indiscutible en su categoría en el archipiélago".

Historia de Clipper

La marca de refrescos Clipper nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1956. Aunque otras marcas intentaban copar el mercado, el refresco de fresa, el sabor más reconocido, logró mantenerse en el mercado, conquistando los hogares canarios. Fiestas populares, cumpleaños o días de playa son momentos en los que un Clipper de fresa no podía faltar.

Años más tarde, en la década de los 80, los sabores originales de limón y naranja fueron recuperados por la marca, a lo que se añadió el de manzana.

Ya en 2015, la marca lanzó los refrescos Zero (sin azúcar) para quienes buscaban una bebida baja en calorías y, unos años después, en 2019, siguió la innovación con la aparición de Clipper Sandía y Melón Zero, sabores solo para el verano.