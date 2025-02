Cómo solicitar la indemnización por un vuelo retrasado: estas son las claves del proceso

Un vuelo retrasado puede arruinar los planes de un viaje, pero a menudo los pasajeros desconocen que pueden reclamar una indemnización. Gracias a un reglamento de la UE, los viajeros tienen derecho a indemnización por retrasos de más de 3 horas en los vuelos. Aunque el proceso para obtener una indemnización puede parecer complicado, es conveniente que conozcas tus derechos. En este artículo presentamos los datos clave para reclamar con éxito una indemnización y cómo las empresas especializadas pueden facilitar el proceso.

¿Cuál es la base jurídica para reclamar una indemnización?

El Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo reconoce a los pasajeros el derecho a compensación por el retraso de sus vuelos. Según esta legislación, los pasajeros que viajen en rutas dentro de la Unión Europea o con destino a países de la UE tienen derecho a compensación en caso de retraso del vuelo de 3 o más horas. La legislación también regula la cancelación de los vuelos y la denegación de embarque.

¿Cuándo tienes derecho a indemnización?

La indemnización por un vuelo retrasado corresponde cuando:

● El vuelo sufre un retraso de 3 o más horas.

● El retraso se produce por culpa de la aerolínea (por ejemplo, problemas técnicos, falta de tripulación).

● El retraso no se debe a circunstancias extraordinarias, como condiciones meteorológicas adversas o huelgas.

El importe de la compensación depende de la distancia del vuelo:

● 250 euros para vuelos de hasta 1500 km.

● 400 euros para vuelos dentro de la UE de más de 1500 km y vuelos de media distancia (1500-3500 km).

● 600 euros para vuelos de larga distancia (más de 3500 km).

¿Cómo reclamar una indemnización por el retraso de un vuelo?

A la hora de reclamar una indemnización por el retraso de un vuelo, es fundamental reunir los documentos adecuados y dar los pasos oportunos. Este es el procedimiento detallado que te permitirá reclamar una indemnización con éxito:

1.Recopila la documentación

El primer paso es reunir todos los documentos relacionados con tu viaje. Vas a necesitar:

○ El billete de avión en papel o en formato electrónico.

○ Confirmación del retraso, puede ser un mensaje de la compañía aérea, información del tablón de salidas o un correo electrónico.

○ Comprobantes de los gastos adicionales: si se han producido gastos asociados al retraso, como por ejemplo de alojamiento, comidas o transporte, es recomendable guardar los recibos.

2.Presenta una solicitud de indemnización

Para evitar que te denieguen la reclamación o que los trámites se alarguen, lo mejor es que confíes tu caso a una empresa especializada en indemnizaciones aéreas como AirCashBack. Gracias a la experiencia y conocimiento de la legislación en materia de aviación, esta empresa te ayudará a tramitar tu reclamación, aumentando las posibilidades de éxito y ahorrándote tiempo. Con el apoyo profesional, no tendrás que preocuparte por el papeleo ni por el riesgo de que la compañía aérea rechace tu reclamación.

Siguiendo estos pasos, tendrás muchas posibilidades de obtener la indemnización que mereces. Si el proceso te parece complicado, puedes recurrir a la ayuda de las empresas especializadas en el cobro de indemnizaciones, como AirCashBack, para que te ayuden con todo el trámite y aumenten tus posibilidades de éxito.

Asistencia de empresas como AirCashBack

Si el proceso de reclamar una indemnización te parece demasiado complicado, AirCashBack puede ayudarte. La empresa trabaja según el principio "no win, no fee", lo que significa que no tienes que pagar nada por adelantado: sólo se te cobra una comisión si consigues obtener una indemnización. AirCashBack se encarga de todo el proceso, ahorrándote tiempo y aumentando tus posibilidades de éxito.