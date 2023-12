Echar gasolina es una de esas cosas de las que no pueden quedar exentos los conductores. Si quieren moverse en transporte privado, no cabe duda de que el combustible es uno de esos gastos fijos de los que no pueden desprenderse.

El problema deriva de que en los últimos tiempos este gasto fijo parece que va en aumento, por lo que son muchos los usuarios que optan por realizar algún truco para suavizar un poco el costo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que se puede dañar el motor del vehículo. El truco que puede dañar el motor Y es que la solución que muchos encuentran para ahorrarse unos eurillos con el combustible es circular en marchas altas, con lo que se consigue revolucionar poco el motor. Sin embargo, esto no es una gran opción, ya que, aunque puedas ahorrar un poco en gasolina, la realidad es que puedes dañar el motor, por lo que el ahorro puede salirte aún más caro. La DGT quiere ayudarte con la subida de la gasolina: estos son los consejos para ahorrar combustible Cómo ahorrar gasolina La realidad es que el mejor método para gastar menos gasolina es viajar en transporte público, aunque es verdad que esto no es una opción para todos. Muchas veces los horarios de trabajo o la propia localización del hogar hacen inviable viajar de forma cotidiana en transporte público. Así que si lo tuyo es el coche, no te preocupes, Real Automóvil Club de España (RACE) muestra algunos consejos que te ayudarán a ahorrar: Apagar el motor si la parada es de más de un minuto

Comprobar regularmente la presión de las gomas

No frenar bruscamente

Evitar el uso del aire acondicionado Aunque parezca una tontería, con estos consejos notarás que la gasolina te dura un poco más.