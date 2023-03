Uno de los grades errores que siempre tiene Mercadona y que sus clientes le han afeado en más de una ocasión tiene que ver con la retirada sorpresiva de artículos y productos que gustan mucho a sus clientes.

No es la primera vez que los fans de la cadena valenciana muestran su malestar en las redes sociales a la empresa por quitar de sus estantes y lineales infinidad de artículos y productos que son auténticos éxitos y que, de la noche a la mañana, ya no pueden volver a comprarlos.

Pese a que esto se les ha hecho saber en varias ocasiones, Mercadona lo ha vuelto a hacer y ha retirado de su catálogo un producto dulce que tenía cientos de fans repartido por todo el país. Y, como era de esperar, los clientes de la empresa han puesto el grito en el cielo.

Adiós a uno de sus grandes éxitos

Los fans de Mercadona se una desagradable sorpresa al comprobar que una de las galletas más vendidas en los últimos meses ya no se encuentra disponible. Se trata de las galletas de cacao y avellana.

Después de que una usuaria comentará la ausencia de las galletas de cacao y avellana en el supermercado, el Community Manager de Mercadona lo ha confirmado: “Ya no tenemos estas galletas a la venta en nuestra tienda y no disponemos de más información”. La respuesta de los consumidores no ha tardado en aparecer. “Eran perfectas”, ha sido la frase más repetida en redes sociales.