Ya en la víspera del Día de Reyes, todavía no tienes claro qué regalar a esa persona tan especial o, peor aún, no te has acordado de comprar un detalle. Tranquilo, todavía estás tiempo de adquirir algunos artículos que puede llegar para la mañana de este viernes 6 de enero, comprándolos a través de la plataforma comercial Amazon, por ejemplo.

Para los cocinillas Un ejemplo puede ser, la Freidora de aire COSORI, uno de esos regalos que nunca falla. Este artículo triunfó el pasado Black Friday, tiene una capacidad de 5,5 litros con una gran pantalla LED sensible al tacto. La función de precalentamiento y mantenimiento del calor permite cocinar tus platos favoritos y mantenerlos a la temperatura ideal hasta la hora de la comida o la cena. Está pensada para cocinar para unas 3-5 personas. Cuidados estéticos Uno de esos artículos que son apuesta segura es la afeitadora corporal de Philips, que aúna la ergonomía con un buen rasurado que se puede completar debajo del agua. Una de sus muchas cualidades es el buen acceso que posibilita a zonas complicadas gracias al diseño de su cabezal redondo que sirve para apurar mientras el plano rebaja el vello. En la misma línea, la Philips OneBlade es un producto que recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Integra una cuchilla de corte rápido (200 movimientos por segundo) con un sistema de protección dual, proporcionando un afeitado confortable. Uno de esos artículos que nunca vienen mal, es el Cepillo eléctrico alisador ghd Glide (edición 2022), que tiene tecnología cerámica con ionizador y consigue mantener o alisar tu cabello en pocas pasadas gracias a su diseño de cerdas a dos alturas. Garantiza la temperatura óptima de peinado (180º para asegurar la salud y el cuidado del cabello). Los 'Gamers' Para los amantes de los videojuegos, no hay nada mejor que el Xbox Mando, con el que Microsoft ha mantenido un diseño similar al mando de su anterior consola, pero dotándole de una serie de añadidos que mejorarán la experiencia de usuario. Regalos para desatar la pasión Perfumado, siempre mejor Cómo no iba a estar en esta listado uno de los clásicos navideños. El perfume Polo Ralph Lauren, un eau de toilette que destaca por sus frescas notas frutales, como melón, mandarina y pepino, dotándolo de energía y buenas vibraciones. También combina aromas especiados, gracias a la presencia de salvia y albahaca. Para toda la familia Pensando en toda la familia, es posible que no haya un juego de mesa que tenga más éxito que el Monopoly. El objetivo es obtener un monopolio de calles e inmuebles. Los jugadores mueven sus fichas por turnos en sentido horario alrededor de un tablero, basándose en la puntuación de los dados, y caen en propiedades que pueden comprar de la banca, o dejar que la banca las subaste en caso de no ser compradas. Amantes del buen café ¿Y dónde quedan los más cafeteros? Para ellos está disponible la Cafetera De'Longhi, que cuenta con tecnología Thermoblock, calentando el agua en 35 segundos a la temperatura exacta y sólo la cantidad necesaria para cada bebida. Regalo saludable Como nunca está de más prevenir, un buen regalo podría ser el Humidificador Cecotec. La gripe, el Covid y la bronquiolitis están a la orden del día. También los catarros. Cuenta con un depósito de gran capacidad (300 ml) y tiene temporizador programable de hasta 6 horas, lo que permite dejarlo encendido con total tranquilidad al apagarse automáticamente en el momento programado. Una característica especialmente ideal, sin duda, para las habitaciones de los más pequeños. Fácil de usar ¿Eres cinéfilo? ¿Te gusta comer palomitas mientras ves alguna peli? Pues el recipiente para cocinar palomitas en el microondas Lékué es tu autorregalo perfecto. La forma más saludable (y sencilla) de preparar palomitas. Sin grasas saturadas ni aditivos añadidos, tan solo maíz. Con este recipiente de la marca Lékué tan solo tendrás que añadir el maíz (70 gramos) y la sal (una cucharadita). Después, se cierra la tapa y se mete en el microondas de 2 a 4 minutos, a 800 w. Sin duda, son múltiples las opciones, por lo que no tienes excusa para llegar con las manos vacías o no marcarte un detallazo con los que más quieres.