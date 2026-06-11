Qué hacer en Europa este verano: las experiencias que más están reservando los viajeros españoles
Un análisis de las reservas de Civitatis identifica las experiencias, excursiones y visitas guiadas más demandadas por los viajeros españoles en Europa durante el verano de 2026.
Europa vuelve a consolidarse como el gran tablero de juego del verano para los viajeros españoles. En un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, con conflictos que impactan en la percepción de seguridad, la conectividad aérea y la planificación de determinados destinos de larga distancia, muchos viajeros están priorizando opciones más cercanas, accesibles y sencillas de organizar.
A esto se suma una tendencia cada vez más clara: el viajero ya no solo elige dónde ir, sino qué quiere vivir una vez allí. Porque más allá del destino, lo que impulsa la decisión es la experiencia: entrar en los Museos Vaticanos evitando largas colas, navegar por el Sena al atardecer, descubrir los paisajes escoceses que parecen sacados de una película o adentrarse en el universo de Harry Potter.
En este contexto, un análisis de los datos de reservas de Civitatis, plataforma especializada en visitas guiadas y excursiones en español, revela cuáles son las experiencias europeas más demandadas por los viajeros españoles para el verano de 2026.
¿Qué experiencias están marcando tendencia en Europa este verano según Civitatis?
Los datos de reservas de Civitatis para el verano de 2026 muestran una tendencia clara: los viajeros españoles priorizan experiencias que les permiten acceder a grandes iconos culturales, descubrir destinos más allá de las ciudades principales o complementar una escapada urbana con actividades organizadas.
Porque no es lo mismo visitar Roma que entrar en los Museos Vaticanos sin largas esperas, ni viajar a Budapest sin contemplar el Parlamento iluminado desde el Danubio. Cada vez más, el recuerdo del viaje se construye alrededor de aquello que se vive, no solo del lugar al que se llega.
Entre las 10 actividades más reservadas destacan:
- Visita guiada por los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina (Roma): la experiencia de turismo cultural más reservada para visitar uno de los principales iconos de Europa evitando largas esperas.
- Paseo en barco por el Sena (París): una de las actividades de crucero fluvial y las formas favoritas de redescubrir París desde otra perspectiva, especialmente al atardecer.
- Crucero nocturno por Budapest: una de las actividades más reservadas para descubrir el patrimonio de Budapest desde el Danubio.
- Tour por los estudios de Harry Potter (Londres): una de las experiencias de turismo cinematográfico más demandadas entre los viajeros que visitan Londres.
- Excursión al Lago Ness, Highlands e Inverness (desde Edimburgo): una excursión de naturaleza y paisajes perfecta para quienes quieren combinar city break y entorno salvaje.
- Visita guiada por la Acrópolis (Atenas): la gran experiencia arqueológica e histórica imprescindible para quienes viajan a la capital griega.
- Excursión a Pisa, San Gimignano y Siena (desde Florencia): uno de los formatos de excursión de día completo por la Toscana que mejor funcionan para maximizar las escapadas urbanas.
- Visita por el Castillo de Praga: una visita de patrimonio e historia esencial y uno de los monumentos imprescindibles de Centroeuropa.
- Excursión a Brujas desde Bruselas: una de las excursiones de un día más demandadas para conocer una de las ciudades medievales más visitadas de Bélgica.
- Excursión a Volendam, Marken, Edam y Zaanse Schans (desde Ámsterdam): una de las excursiones más populares para descubrir pueblos tradicionales neerlandeses más allá de Ámsterdam.
¿Cuánto cuestan algunas de las experiencias más demandadas del verano en Europa?
Aunque el transporte y el alojamiento siguen marcando gran parte del presupuesto, las actividades ganan cada vez más peso en la decisión de viaje. Desde experiencias culturales imprescindibles hasta excursiones de día completo, muchas de las propuestas más demandadas por los españoles este verano permiten enriquecer una escapada europea con presupuestos relativamente accesibles, por debajo de los 150€.
Preguntas frecuentes
¿Qué actividades hay que reservar con antelación en Europa este verano?
Los Museos Vaticanos (Roma), la Acrópolis (Atenas) y el tour de Harry Potter (Londres) son las actividades turísticas de alta demanda que exigen reserva previa obligatoria para el verano de 2026. Al ser temporada alta, las plazas en estas capitales europeas se agotan con semanas de antelación. Reservar de forma anticipada a través de plataformas como Civitatis es clave para asegurar la disponibilidad, evitar colas de varias horas en las taquillas físicas y optimizar el tiempo en el destino.
En el caso de experiencias más flexibles, como cruceros urbanos o excursiones también conviene anticiparse si se viaja en fechas clave como julio y agosto.
¿Cuáles son las mejores excursiones de un día desde las principales ciudades de Europa?
Las excursiones de un día más recomendadas por Civitatis para complementar un viaje urbano de 3 a 5 días por Europa este verano de 2026 son:
- Desde Florencia: ruta de un día por la Toscana visitando Pisa, San Gimignano y Siena.
- Desde Bruselas: escapada de turismo medieval a las ciudades de Brujas y Gante.
- Desde Ámsterdam: tour por los pueblos tradicionales de Volendam, Marken, Edam y Zaanse Schans.
- Desde Edimburgo: excursión de naturaleza hacia el Lago Ness e Inverness en las Highlands escocesas.
¿Qué ciudades europeas ofrecen más planes para una escapada corta?
Las mejores ciudades de Europa para una escapada corta de 3 a 5 días por su excelente conectividad aérea y facilidad logística para realizar visitas guiadas son:
- Roma (Italia): destino líder en turismo cultural e histórico intenso (Coliseo, Vaticano).
- París (Francia): la opción preferida para escapadas urbanas y cruceros fluviales por el Sena.
- Budapest (Hungría): destaca por su alta concentración de actividades y planes con excelente relación calidad-precio.
- Londres, Praga y Atenas: destinos idóneos para combinar en pocas jornadas historia clásica, patrimonio medieval y grandes iconos del entretenimiento cinematográfico.
La clave está en elegir destinos donde el tiempo de desplazamiento interno sea razonable y donde una buena selección de actividades permita aprovechar realmente cada jornada.
¿Cuánto presupuesto hay que prever para actividades en una escapada europea?
El presupuesto medio de las actividades de Civitatis en Europa para el verano de 2026 oscila entre los 19€ y los 144€ por experiencia. Mientras que los cruceros fluviales por el Sena (París) o el Danubio (Budapest) se sitúan por debajo de los 30€, las excursiones de día completo o los tours con licencias culturales complejas (como Warner Bros. Studio Tour de Harry Potter en Londres o los Museos Vaticanos) requieren una previsión de gasto mayor.
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