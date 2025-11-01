Ni inglés ni francés: la Inteligencia Artificial recomienda que tus hijos aprendan estos idiomas en clases extraescolares

Las academias de idiomas extraescolares son una de las opciones preferidas por los padres en esta vuelta al cole. Más allá de las típicas lenguas como el francés o el inglés, la Inteligencia Artificial abre la puerta al aprendizaje de otros idiomas que serán de gran provecho en el futuro académico y profesional de los menores. Sin embargo, a pesar de los beneficios de estas clases fuera del horario escolar, los expertos recomiendan no saturar a los niños.

El catálogo de actividades disponibles es bastante amplio: música, deportes, tecnología, clases de idiomas, entre otras. Todo ello tiene el objetivo de enriquecer y complementar los conocimientos que los niños adquieren en la escuela. Con frecuencia, los padres prefieren combinar diferentes opciones para que los más pequeños disfruten de mayor entretenimiento, desarrollen sus habilidades sociales y estén mejor preparados para el futuro. Actualmente, se ofrecen propuestas innovadoras que hace apenas unos años habrían parecido inimaginables.

Aprender idiomas desde pequeños es muy importante

En un mundo cada vez más globalizado, el dominio de múltiples idiomas se ha convertido en una habilidad esencial para acceder a mejores oportunidades académicas y profesionales en el futuro.

Dos de cada tres padres aseguran que priorizan las clases de idiomas en las actividades extraescolares. Los expertos coinciden en que cuanto antes se exponga a los niños a una segunda lengua, más natural será el proceso de aprendizaje y más fácil resultará alcanzar un nivel fluido. Según las recomendaciones, lo ideal es dedicarle entre 2 y 4 horas extraescolares semanales, complementando así lo aprendido en el colegio sin caer en la saturación.

Riesgos de sobrecargar con clases extraescolares

Los especialistas recuerdan que el exceso de clases puede generar rechazo en los niños y un efecto contraproducente. Por ello, aconsejan que el aprendizaje del idioma se realice de forma dinámica y práctica, con juegos, películas o incluso actividades en grupo que fomenten la comunicación real y no solo la memorización.

Ranking de los mejores idiomas para tus hijos

Según la IA, el inglés sigue siendo uno de los idiomas más importantes para aprender los niños, pero existen dos alternativas que emergen con fuerza que pocas veces se ofrecen en los colegios:

Chino mandarín: China es la segunda potencia mundial y seguirá marcando la economía global. Aprender chino abre puertas en comercio, tecnología y diplomacia. Además, su dificultad estimula la memoria y la disciplina en los niños. Alemán: Es un idioma clave en Europa y muy valorado en ingeniería, investigación y negocios. Alemania ofrece numerosas becas universitarias y su idioma es muy demandado en empresas internacionales. Inglés: Es el idioma internacional por excelencia y la base imprescindible. Es fundamental en ciencia, tecnología, negocios, internet y turismo. Aunque ya lo estudien en el colegio, reforzarlo en academias o clases extraescolares aporta fluidez oral, acento y confianza. Francés: Es la lengua oficial en la ONU, la UE y organismos internacionales. Se habla en África, Canadá y gran parte de Europa. Aporta ventaja en diplomacia, cooperación y cultura. Portugués: Brasil es un mercado emergente con gran potencial económico. Es fácil de aprender para hispanohablantes y útil para negocios en América Latina. Además, en Europa, hablar el idioma de nuestro país vecino es de gran utilidad. Árabe: Es oficial en más de 20 países, con peso estratégico en energía y comercio. Cada vez más demandado en relaciones internacionales. Su complejidad lo convierte en un excelente ejercicio mental.

Los expertos coinciden en que el inglés debe ser la base de cualquier aprendizaje extraescolar, pero no descartan que, a medida que crezcan, los niños puedan ampliar horizontes con otras lenguas estratégicas como el chino, el alemán o el francés. La clave está en encontrar el equilibrio. Reforzar el aprendizaje sin saturar y dejar que los pequeños disfruten también del proceso es la clave de que los niños aprendan que los idiomas son el futuro.