Adiós a las planchas verticales y a los secados en frío: este es el truco de los modistas para evitar sacar la ropa arrugada del armario

¿Estás cansado de sacar tus camisas del armario llenas de arrugas aunque las planches con esmero? Con este sencillo truco podrás doblarlas como un profesional utilizando solo una libreta o un trozo de cartón. De este modo, podrás mantener tu ropa impecable y evitar los errores que las deforman con el tiempo.

Las camisas y camisetas son prendas básicas que usamos a diario, tanto hombres como mujeres. Por eso, las lavamos y guardamos constantemente, aunque no siempre lo hacemos de la forma correcta. Algunos prefieren colgarlas en perchas, mientras que otros optan por doblarlas y guardarlas en cajones. Sin embargo, estos últimos suelen enfrentarse siempre al mismo problema, la ropa termina llena de arrugas.

Si tú también estás cansado de que te ocurra lo mismo, hay un truco muy sencillo y efectivo que puede solucionarlo y solo necesitas una libreta para conseguirlo.

Los pasos para tener la ropa bien lisa

Las modistas nos cuentan el secreto para tener la ropa como si acabase de salir de la plancha. El truco está en colocar la camisa boca abajo y poner una libreta de tapa dura o un cartón bajo el cuello, justo en el centro. Este objeto sirve como guía para realizar los pliegues de forma simétrica. A partir de aquí comienza a realizar estos movimientos fáciles:

Primero, se dobla un lado de la camisa, desde el hombro hasta la parte inferior. Después, se ajusta la manga siguiendo la línea de la libreta. Se repite el proceso con el otro lado Si se prefiere un acabado más elegante, se coloca el puño hacia delante antes de hacer el último pliegue. Finalmente, se dobla la camisa en tres partes, se retira la libreta y queda lista para guardarse sin una sola arruga.

Los especialistas en cuidado textil recuerdan que doblar la ropa de forma incorrecta no solo provoca arrugas difíciles de eliminar, sino que también deforma las costuras, desgasta las fibras y ocupa más espacio en el armario. Además, mantener las camisas arrugadas durante mucho tiempo puede hacer que el tejido pierda su forma original y resulte más complicado plancharlo después.

Con este truco rápido y sin necesidad de accesorios caros, cualquier persona puede mantener sus camisas ordenadas, planchadas y listas para vestir en menos de un minuto. Una solución práctica que demuestra que el orden también empieza por cómo se dobla la ropa.