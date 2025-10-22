Artesanía, tiempo y alma eterna en una botella

En el corazón de la D.O. Toro, donde la tierra guarda la memoria de generaciones, y el alma vieja se renueva con un espíritu joven, nace Termanthia 2017. Una añada que trascenderá el tiempo ofreciendo una experiencia sensorial única, fiel al universo de Bodega Numanthia: Old Soul, Young Spirit, Timeless Attitude.

Cada botella de Termanthia es fruto de la paciencia, la precisión y la artesanía. Un tributo al legado de viticultores que, desde hace más de un siglo, trabajan en secano viñedos sin injertar y centenarios —más de 120 años de historia vigente— con manejo ecológico y vendimia minuciosamente manual. El resultado es un vino que conjuga alma y técnica, tradición y modernidad, personalidad y finura.

La añada 2017 se define por una brotación tardía y una primavera generosa en lluvias, que dio paso a un verano equilibrado y pausado. Condiciones ideales que permitieron una maduración lenta y armoniosa. El resultado: un vino noble y refinado, que encapsula la sabiduría del tiempo y la pureza de su origen.

“Termanthia 2017 refleja la precisión de un trabajo artesanal y la fuerza de un legado vivo. Es la expresión más pura de nuestro espíritu: un vino atemporal que sigue marcando la historia del vino español, como ya hizo 20 años atrás alcanzando los 100 puntos Parker.” Julio Rodríguez — CEO de Bodega Numanthia

Su elaboración, meticulosa y casi ritual, incluye maceración en depósitos troncocónicos de roble francés y fermentación maloláctica en barrica. Tras 20 meses de crianza en barricas de roble francés y trasiegos cada cuatro meses, Termanthia 2017 alcanza un equilibrio exquisito entre potencia y sutileza, profundidad y serenidad.

“En cata, se muestra con un color picota madura y capa alta. En nariz despliega una complejidad envolvente: notas de eucalipto, arándanos, pimienta rosa, canela y agua de rosas. En boca, su textura es noble y sedosa, con recuerdos de frutillos negros, lavanda y pedernal, y un final largo que evoca el monte bajo y las flores secas.” — Jesús Jiménez, Director Técnico de Bodega Numanthia.

Un vino de guarda que puede elegantemente superar más de veinte años de vida, destinado a revelar nuevas capas de sutileza con el paso del tiempo. Con Termanthia 2017, Bodega Numanthia reafirma su compromiso con la excelencia, la autenticidad y la belleza intemporal del vino. Una tradición revisitada, donde el alma vieja y el espíritu joven conviven en perfecta armonía.

Nota de Cata

Termanthia 2017 despliega un color picota madura de capa alta. En nariz, revela su expresión fina y compleja, con notas de eucalipto, arándanos, pimienta rosa, canela y agua de rosas, envueltas en una profundidad delicada. En boca es noble, sedoso y amplio, con recuerdos de frutillos negros, lavanda y pedernal, y un final largo que evoca el monte bajo y las flores secas. Un vino de guarda, con más de veinte años de potencial, que invita a descubrir nuevas capas de sutileza con el paso del tiempo.