Un mecánico pide a los conductores que no echen este tipo de gasolina en su coche: "Estás tirando tu dinero por el tubo de escape"

Cuando tienes que repostar el coche, la mayoría de conductores duda entre buscar la gasolina que más dure o la más barata. Sin embargo, más allá del precio o la calidad, existe un detalle que muchos desconocen. Algunos optan por la gasolina sin plomo 98 pensando que es mejor para su vehículo que la 95. Pero, según un mecánico de Talleres Ebenezer, esta elección puede ser un error porque "estás tirando gasolina por el tubo de escape" si haces esto.

Aunque muchos conductores creen que usar gasolina sin plomo 98 mejora el rendimiento del motor, no es así. Lo único que estás haciendo es pagar más por este combustible no aporta ningún beneficio real. Esta equivocación se basa en el octanaje y en las necesidades específicas de cada motor.

Estas son las diferencias entre la gasolina sin plomo 95 y 98

La gasolina sin plomo se comercializa en dos tipos: 95 y 98 octanos. La diferencia entre ambas está en su resistencia a la detonación, la capacidad que tiene el combustible de soportar la compresión antes de explotar dentro del motor. Cuanto mayor es el octanaje, mayor es la resistencia, lo que permite que los motores de altas prestaciones puedan aprovechar al máximo su potencia sin riesgo de autoencendido.

La gasolina sin plomo 95 está diseñada para la mayoría de los motores convencionales, mientras que la 98 se recomienda para vehículos de mayor compresión o con tecnología de alto rendimiento, como deportivos o modelos turboalimentados. Sin embargo, usar un combustible con un octanaje superior al recomendado no mejora las prestaciones, ni reduce el consumo, ni alarga la vida útil del motor.

"Estás tirando el dinero si echas gasolina 98"

Lo único que cambia entre el combustible sin plomo 95 y 98 es el precio que paga el conductor en la gasolinera, según el experto de talleres Ebenezer. El mecánico es muy claro: "Estás tirando el dinero si echas gasolina 98, y eso es porque todos los vehículos, todos los motores, realmente no la necesitan". En su explicación, detalla que el octanaje solo influye en la capacidad del motor para aumentar la compresión dentro del cilindro. Si el motor está diseñado para 95 octanos, "todo ese exceso que has pagado lo estás tirando por el escape sin aprovecharlo".

El experto recomienda revisar siempre el manual del fabricante antes de elegir el tipo de combustible. "Si tu vehículo está preparado para combustiones más potentes o necesita más compresión y requiere 98, ahí sí la aprovecha. Pero si no, lo único que haces es gastar dinero en balde", advierte el mecánico.

Este experto aclara que no se debe confundir el octanaje con los aditivos que algunos combustibles incluyen para limpiar el motor o mejorar su rendimiento, por eso, "asegúrate bien de lo que le estás echando a tu coche para aprovechar al máximo el combustible y no gastar más de lo necesario", recalca el mecánico.