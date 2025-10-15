Este es el rincón más ‘instagrameable’ de Tenerife: cientos de personas se hacen fotos allí cada día

Tenerife está lleno de lugares únicos que parecen sacados de la ciencia ficción o de un cuadro. Los rincones de la isla ocultan paisajes sorprendentes, desde playas de arena negra hasta imponentes acantilados, pasando por frondosos bosques y formaciones volcánicas que parecen de otro planeta. Ahora, unos creadores de contenido han descubierto en Candelaria este punto donde podrás hacerte las fotos más sorprendentes para subir a tus redes sociales.

Si siempre has soñado con tener una foto en la inmensidad del mar, sin comprometer tu seguridad ni la de tu fotógrafo, este es el lugar perfecto para hacerlo. Los creadores de contenido de Guaripeta Camper (@guaripetacamper) han compartido con todos sus seguidores este bello y desconocido lugar situado en Candelaria, en la playa de Punta Larga. Este rincón mágico ha capturado la atención de muchos por su belleza natural y su singularidad.

Así es el puente de la playa de Punta Larga

Ubicado en la conocida Playa Punta Larga, este pequeño puente peatonal se ha convertido en un punto icónico para retratar amaneceres, atardeceres y cualquier foto personal en el mar. La pasarela conecta la playa con una pequeña isla-muelle, equipada con escaleras integradas que permiten un cómodo acceso al agua, ideales para subir tras disfrutar de un salto desde este encantador lugar.

La plata cuenta con una escollera de protección que evita que las olas lleguen con intensidad a esta pequeña la de arena volcánica negra que conecta las playas de La Arenita y Puntagorda. Gracias a su fácil acceso, desde el paseo marítimo, se convierte en un lugar para familias, mientras que sus rompeolas y pasarelas permiten disfrutar de vistas abiertas al océano.

Ese puente es sencillo en su estructura, pero surge como un mirador improvisado, porque su localización frente al mar ofrece encuadres postales muy bonitas con el mar y el cielo. La pasarela, de unos pocos metros, cuenta con una barandilla para hacerla más segura, y al final, está esa isla donde encontraras las mejores vistas del lugar.

Además, está muy próximo al núcleo urbano, lo que permite pasar una jornada allí para explorar la zona. Es ideal para combinar una sesión fotográfica con una visita cultural, como acercarse a la Basílica de Candelaria o explorar el casco del municipio.

Así que si planeas una escapada a Candelaria, acercarte a la playa de Punta Larga para encontrarte con este puente mágico que te llevará a tener tu mejor foto de Instagram.