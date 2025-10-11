Ni bicarbonato ni vinagre: así es el sencillo truco de una experta en limpieza para desatascar las tuberías
Las redes sociales son un espacio de entretenimiento, pero también una fuente de información para descubrir trucos desconocidos para muchos usuarios. En el ámbito de la limpieza, donde abundan los métodos tradicionales que pasan de generación en generación, cada vez más usuarios recurren a las plataformas digitales en busca de soluciones cuando estos remedios no ofrecen el resultado esperado.
Diana, más conocida en redes como @diana_lysh, es una especialista en limpieza y comparte vídeos en los que se encarga de comprobar si los trucos virales funcionan realmente. Su publicación probando los tres consejos de limpieza virales de Tiktok acumula ya más de medio millón de visitas.
El truco más económico
Una usuaria de Tiktok ha creado un video probando los tres trucos más virales de la plataforma, uno de ellos consigue desatascar las tuberías sin tener que recurrir a la ayuda de un profesional
"Solo necesitas una pastilla de lavavajillas y agua caliente", explica la experta. Cuenta que con solo esos dos productos conseguirás que tus desagües queden libres de grasas y residuos acumulados.
Más truco para mantener un hogar impecable
No solo existe un truco para desatascar tuberías, sino que hay varios consejos trucos para que la limpieza del hogar no suponga un suplicio cada semana:
- Hielo en el WC: Al verter directamente productos de limpieza en el inodoro, las tuberías pueden llegar a atascarse debido a los químicos que contienen. La clave, según la experta, está en colocar cubitos de hielo en el WC antes de añadir el producto, de manera que su paso por las tuberías sea más prolongado y eficaz, evitando acumulaciones.
- Esponjas reutilizables: Se trata de esponjas que cambian de textura y sirven para cualquier tipo de superficie. Al humedecerlas en agua se ablandan y, al secarse, se endurecen, lo que permite múltiples usos en la limpieza del hogar. La especialista que ha compartido este truco asegura "se llevan toda la suciedad sin esparcirlas, les doy mil puntos". Sus seguidores no tardaron en preguntar de dónde conseguirlas para ponerlas en práctica.
Estos consejos son esenciales para quienes buscan un hogar limpio sin tener que recurrir a productos de limpieza caros y poco efectivos y utilizando, aprovechando en su lugar artículos de uso cotidiano o destinado otras tareas del hogar.
