Este es el truco definitivo para quitar las etiquetas de la ropa sin dejar huella: no necesitas tijeras

Las redes sociales sirven de entretenimiento, también se han convertido en una fuente de trucos y consejos útiles para aplicar en el día a día.

¿Qué indican las etiquetas de la ropa?

Las etiquetas de la ropa son necesarias porque ofrecen información sobre la composición, la talla o los cuidados de las prendas, pero también son una de las principales molestias para los consumidores. De hecho, diferentes estudios del sector textil apuntan que más del 80% de las personas las considera incómodas, sobre todo en prendas que están en contacto directo con la piel como camisetas interiores, sujetadores o ropa deportiva.

Esta incomodidad puede causar irritaciones o reacciones cutáneas, espacialmente en personas con la piel sensible o con dermatitis atópica.

Este es el principal motivo por el cual cada vez más marcas buscan alternativas, como etiquetas estampadas directamente en el tejido, fabricadas con materiales más suaves o incluso alargando la tela interior de la prenda para que, al cortar la etiqueta, quede una pequeña franja de tejido y no moleste. Sin embargo, la mayoría de las prendas siguen incluyendo etiquetas cosidas.

Así de simple

La influencer Mirella Paricia ha compartido en sus redes sociales el truco definitivo para quitar las etiquetas sin dañar las prendas ni dejar restos que causen molestias. Y lo mejor es que no se necesitan tijeras.

A través de su cuenta de Instagram, @lasgafasdemirella, la experta en moda revela que lo único necesario para eliminar las etiquetas es una lima de uñas, un producto económico que se encuentra que se encuentra en la mayoría de hogares.

La creadora de contenido explica que frotando suavemente con la lima sobre la costura que una la etiqueta con la prenda, se puede retirar sin dañar el tejido y sin dejar marcas visibles.

"El truco más útil para quitar las etiquetas de la ropa fácil y sin dañar la prenda. Adiós a las tijeras, solo necesitas una lima de las uñas, la pasas suavemente por la costura y verás lo fácil que se quita sin dejar agujeros", asegura la influencer.