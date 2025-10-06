Ni cada dos semanas ni cada mes: los expertos revelan la frecuencia exacta con la que debemos cambiar las sábanas
La ropa de la cama está en constante exposición con nuestro cuerpo
R. S.
Después de una dura jornada, meternos en la cama para dormir y reponer las energías es uno de los mejores momentos del día. Además, si acompañamos este hábito con unas sabanas limpias y frescas, el placer es mucho mayor.
Sin embargo, esto tan solo sucede cuando nos disponemos a cambiar la ropa de cama, unos tiempos que generan muchas dudas en la mayoría de hogares.
La ropa de cama está en constante exposición con nuestro cuerpo, todos los días, durante varias horas. Por este motivo, es importante que estas se mantengan limpias y cambiarlas frecuentemente. Estos cambios dependerán de las costumbres de cada persona, si se ducha por la mañana o por la noche, si hace deporte y otras casuísticas.
La frecuencia con la que deberíamos cambiar las sábanas
Los expertos recomiendan cambiar las sábanas una vez por semana, sobre todo en verano, cuando las temperaturas suben y sudamos más de lo habitual. En invierno, debido al frío, el tiempo se puede alargar brevemente durante semana y media. Philipe Tierno, experto en microbiología de la Universidad de Nueva York, así lo explicaba en 'Business Insider'.
Además de estos cambios, es conveniente airear la cama antes de hacerla, cada día. De esta forma, conseguiremos ventilar la humedad acumulada, evitando que se formen microorganismos que pueden provocar infecciones o alergias.
- Un Tenerife a lomos de la dinámica: seis triunfos en seis partidos
- Trescientos voluntarios escoltarán a la Virgen en su visita a Santa Cruz
- Fallece Hermógenes Pérez, exalcalde de Tacoronte durante 16 años
- Una joven diseñadora ‘pone de moda’ en redes el traje típico de La Palma: “Quiero que mis raíces sigan vivas y vestidas”
- El Cacereño no sabe aún si jugará en su estadio ante el CD Tenerife y asegura que buscar una alternativa 'sería fácil
- Detenido por intento de agresión sexual a una mujer mayor en Taco
- El CD Tenerife firma el mejor inicio de la historia de la Primera RFEF
- Costas de Canarias tarda más de un año en pedir a Madrid el informe para la concesión de la piscina de Los Silos