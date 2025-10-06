Ni correr ni subir escaleras: este es el ejercicio preferido por los expertos para perder peso y proteger tu memoria

Las dos principales claves para tener un óptimo estado de salud son la realización de ejercicio físico y tener una dieta muy equilibrada. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana (o el equivalente a más intensidad) para todos los adultos, y una media de 60 minutos de actividad física aeróbica moderada al día para los niños y los adolescentes.

Sin embargo, hay épocas del año, como la Navidad, que este tipo de hábitos saludables se descuidan más. Pese a que todo ejercicio físico es positivo, hay algunas actividades que tienen más incidencia en nuestro organismo.

Debes practicar este ejercicio para mejorar la salud física y mental

Un equipo liderado por Fabricio Ballarini, del Instituto de Biología Celular y Neurociencia "Profesor Eduardo de Robertis", ha descubierto que montar en bicicleta afecta inmediatamente a algunos procesos cognitivos; es decir, tiene muchos beneficios para la memoria.

El estudio tenía como objetivo entender si una corta sesión de ejercicio podía mejorar la memoria espacial. Para hacerlo, los investigadores diseñaron un test creativo en un mundo virtual y analizaron los resultados de 98 voluntarios de entre 18 y 35 años. La tarea era simple: recordar dónde estaban dos banderas en un paisaje virtual, enfrentándose a diferentes niveles de dificultad.

Los resultados fueron interesantes. Los participantes que hicieron 25 minutos de bicicleta estática justo después de aprender mostraron una mejora notable al recordar la información espacial. En cambio, los que no hicieron ejercicio no tuvieron el mismo beneficio al intentar recordar. Esto sugiere que el momento en el que se hace ejercicio juega un papel importante para sacar el máximo provecho en la memoria.

Y hay más: el estudio también refuerza la idea de que la actividad física está conectada con el aprendizaje. Según la investigación, hacer ejercicio justo después de aprender algo nuevo puede ayudar a que esa información se quede grabada en la memoria.

Beneficios para el paso de la edad

A medida que pasan los años, el riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas del sistema nervioso aumenta. A partir de los 45 años, este riesgo comienza a ser más notable, y es cuando se vuelve especialmente importante cuidar el cerebro tanto como el cuerpo. Una forma efectiva de hacerlo es practicando ciclismo, una actividad que no solo beneficia al corazón y a los músculos, sino que también juega un papel clave en la salud cerebral.

Montar en bicicleta puede ayudar a prevenir la degeneración neuronal, que es uno de los factores principales detrás de enfermedades como el alzhéimer. ¿Cómo funciona esto? No es necesario ser un atleta profesional, ya que pedalear de manera regular, incluso a un ritmo moderado, puede marcar la diferencia. Más allá de cuidar el sistema nervioso, el ciclismo también mejora el estado de ánimo y reduce el estrés, dos factores que indirectamente contribuyen a la salud cerebral.