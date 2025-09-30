Un humorista canario, sobre los libros de los colegios en el pasado: "Éramos como los sherpas"

Las vivencias escolares han evolucionado notablemente. Sobre todo, el uso de las nuevas tecnologías ha hecho que varíe enormemente la etapa escolar.

Desde el trato entre los escolares, hasta la manera de estudiar. Así, eso de buscar información en las enciclopedias ha pasado de moda, puesto que todos los recursos que necesitamos están a un solo clic. La red nos ofrece todo lo que necesitamos para realizar cualquier trabajo e, incluso, para mejorar nuestro conocimiento sobre el próximo tema de examen.

Pero, más allá de eso, un conocido humorista tinerfeño ha puesto el foco en cómo ha cambiado el 'peso' y nunca mejor dicho, que los chicos llevan a sus espaldas a la hora de ir a clases. Es decir, el peso de sus mochilas por la cantidad de libros que se requieren en el día a día.

Diferencias de los libros de antes y ahora

Uno de los vídeos publicados en su cuenta de Instagran (@palanteproducciones) recoge parte de un monólogo en el que habla de los libros del cole. Un pequeño extracto en el que se deja clara la diferencia entre los que llevan los niños hoy en día a los colegios y los que llevaban en su época.

"Los libros son de mentirita, un libro de cuatro folios grapados. Aquello no tiene peso. El libro se mide al peso", bromea. Además, agregaba que los libros ahora se dejan en clase o incluso hay quien utiliza mochilas con ruedas: "Esa espalda no ha sentido peso en la vida".

Como un sherpa

"Nosotros llevábamos un libro por asignatura, cada día seis asignaturas. Seis libros, seis kilos en la espalda. Mi hermano y yo, de chiquitos subiendo a casa, éramos como los sherpas", afirmaba, mientras el público no podía dejar de reírse.

Motivo por el que, ahora tienen que ir a pilates o natación.

Varias mochilas en una percha de un aula / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

Vivencias comunes

Aunque se trata de un monólogo, está claro que los chistes están cargados de verdad, como demuestran los comentarios que sus seguidores han dejado en la publicación. Así, hay quien ha querido recordar "esos momentos en los que te levantabas de la silla y esta se caía hacia atrás por el peso de la mochila al colgarla en ella" o quien recuerda que en la mochila iba mucho más que libros: "Los libros más las libretas... Y el estuche lleno y reventado de lápices de todos los colores... Y la bolsa en la mano cuando tocaba manualidades".

Sin duda, recuerdos de la infancia que dejan claro cómo ha cambiado la vida estudiantil.