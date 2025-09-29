Conduce fuera sin líos: tu carnet español, dónde vale y cuándo necesitas el “internacional”

Viajar con coche de alquiler o el tuyo suena sencillo… hasta que te paran y te piden un documento que no llevas. Para evitar sustos, aquí va la versión clara y directa.

Dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo no necesitas nada extra (p. ej., Alemania, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Noruega).

Fuera de ese bloque hay países que aceptan el carnet español o lo aceptan con condiciones (por ejemplo, Suiza para estancias temporales como turista). Aun así, verifica siempre las condiciones del país antes de viajar.

Qué es el PIC y cuándo te hace falta

El Permiso Internacional de Conducir es un documento que traduce tu carnet a varios idiomas y facilita que te lo reconozcan las autoridades de otros países.

Obligatorio/solicitado : en muchos países fuera de la UE/EEE (p. ej., EE. UU., Canadá, Australia, Japón , etc.) o cuando lo exigen sus normas locales.

: en muchos países (p. ej., , etc.) o cuando lo sus normas locales. Validez : normalmente 1 año .

: normalmente . Importante: no sustituye a tu carnet español; va junto a él.

Errores típicos (y cómo evitarlos)

Olvidar el PIC en países que lo exigen → multa o prohibición temporal de conducir.

en países que lo exigen → o de conducir. No llevar el carnet original → el PIC sin tu permiso español no vale .

→ el PIC sin tu permiso español . Carnet caducado o a punto → algunos países no lo aceptan ; renueva antes de salir.

→ algunos países ; renueva antes de salir. Desconocer las normas locales → límites de velocidad, prioridades, señales o equipamiento pueden cambiar por país.

Cómo pedir el PIC (España)

Cita previa en tu Jefatura Provincial de Tráfico (DGT). Lleva DNI/pasaporte, permiso de conducir en vigor, 1 foto tamaño carnet y paga la tasa DGT (aprox. 10–12 €). En muchas jefaturas lo expiden en el acto; en otras, en pocos días.

Antes de subirte al coche en otro país

Revisa requisitos del destino: ¿piden PIC ? ¿algún permiso temporal ?

del destino: ¿piden ? ¿algún ? Comprueba coberturas del seguro (propio o del alquiler ) y franquicias .

(propio o del ) y . Lleva lo obligatorio (chaleco, triángulos/elementos equivalentes según país, etc.).

Guarda copias (digitales y papel) de permiso, PIC, seguro y reserva.

Mini árbol de decisión

¿Vas a UE/EEE ? → Solo tu carnet español.

? → ¿Vas a país fuera de UE/EEE ? → Pide PIC salvo confirmación oficial de que no hace falta.

? → salvo confirmación oficial de que hace falta. ¿Estancia larga (residencia)? → Puede que te pidan canjear el permiso; consulta la norma del país.

En resumen: dentro de UE/EEE conduces con tu carnet español sin más. Fuera, el PIC te ahorra problemas y a veces es obligatorio. Verifica siempre las reglas del país y llega con los papeles en orden.