Conduce fuera sin líos: tu carnet español, dónde vale y cuándo necesitas el “internacional”

El Permiso Internacional de Conducir es un documento que traduce tu carnet a varios idiomas y facilita que te lo reconozcan las autoridades de otros países

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Viajar con coche de alquiler o el tuyo suena sencillo… hasta que te paran y te piden un documento que no llevas. Para evitar sustos, aquí va la versión clara y directa.

Dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo no necesitas nada extra (p. ej., Alemania, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Noruega).

Fuera de ese bloque hay países que aceptan el carnet español o lo aceptan con condiciones (por ejemplo, Suiza para estancias temporales como turista). Aun así, verifica siempre las condiciones del país antes de viajar.

Qué es el PIC y cuándo te hace falta

  • Obligatorio/solicitado: en muchos países fuera de la UE/EEE (p. ej., EE. UU., Canadá, Australia, Japón, etc.) o cuando lo exigen sus normas locales.
  • Validez: normalmente 1 año.
  • Importante: no sustituye a tu carnet español; va junto a él.

Errores típicos (y cómo evitarlos)

  • Olvidar el PIC en países que lo exigen → multa o prohibición temporal de conducir.
  • No llevar el carnet original → el PIC sin tu permiso español no vale.
  • Carnet caducado o a punto → algunos países no lo aceptan; renueva antes de salir.
  • Desconocer las normas locales → límites de velocidad, prioridades, señales o equipamiento pueden cambiar por país.

Cómo pedir el PIC (España)

  1. Cita previa en tu Jefatura Provincial de Tráfico (DGT).
  2. Lleva DNI/pasaporte, permiso de conducir en vigor, 1 foto tamaño carnet y paga la tasa DGT (aprox. 10–12 €).
  3. En muchas jefaturas lo expiden en el acto; en otras, en pocos días.

Antes de subirte al coche en otro país

  • Revisa requisitos del destino: ¿piden PIC? ¿algún permiso temporal?
  • Comprueba coberturas del seguro (propio o del alquiler) y franquicias.
  • Lleva lo obligatorio (chaleco, triángulos/elementos equivalentes según país, etc.).
  • Guarda copias (digitales y papel) de permiso, PIC, seguro y reserva.

Mini árbol de decisión

  • ¿Vas a UE/EEE? → Solo tu carnet español.
  • ¿Vas a país fuera de UE/EEE? → Pide PIC salvo confirmación oficial de que no hace falta.
  • ¿Estancia larga (residencia)? → Puede que te pidan canjear el permiso; consulta la norma del país.

En resumen: dentro de UE/EEE conduces con tu carnet español sin más. Fuera, el PIC te ahorra problemas y a veces es obligatorio. Verifica siempre las reglas del país y llega con los papeles en orden.

