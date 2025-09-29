Conduce fuera sin líos: tu carnet español, dónde vale y cuándo necesitas el “internacional”
El Permiso Internacional de Conducir es un documento que traduce tu carnet a varios idiomas y facilita que te lo reconozcan las autoridades de otros países
Viajar con coche de alquiler o el tuyo suena sencillo… hasta que te paran y te piden un documento que no llevas. Para evitar sustos, aquí va la versión clara y directa.
Dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo no necesitas nada extra (p. ej., Alemania, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Noruega).
Fuera de ese bloque hay países que aceptan el carnet español o lo aceptan con condiciones (por ejemplo, Suiza para estancias temporales como turista). Aun así, verifica siempre las condiciones del país antes de viajar.
Qué es el PIC y cuándo te hace falta
El Permiso Internacional de Conducir es un documento que traduce tu carnet a varios idiomas y facilita que te lo reconozcan las autoridades de otros países.
- Obligatorio/solicitado: en muchos países fuera de la UE/EEE (p. ej., EE. UU., Canadá, Australia, Japón, etc.) o cuando lo exigen sus normas locales.
- Validez: normalmente 1 año.
- Importante: no sustituye a tu carnet español; va junto a él.
Errores típicos (y cómo evitarlos)
- Olvidar el PIC en países que lo exigen → multa o prohibición temporal de conducir.
- No llevar el carnet original → el PIC sin tu permiso español no vale.
- Carnet caducado o a punto → algunos países no lo aceptan; renueva antes de salir.
- Desconocer las normas locales → límites de velocidad, prioridades, señales o equipamiento pueden cambiar por país.
Cómo pedir el PIC (España)
- Cita previa en tu Jefatura Provincial de Tráfico (DGT).
- Lleva DNI/pasaporte, permiso de conducir en vigor, 1 foto tamaño carnet y paga la tasa DGT (aprox. 10–12 €).
- En muchas jefaturas lo expiden en el acto; en otras, en pocos días.
Antes de subirte al coche en otro país
- Revisa requisitos del destino: ¿piden PIC? ¿algún permiso temporal?
- Comprueba coberturas del seguro (propio o del alquiler) y franquicias.
- Lleva lo obligatorio (chaleco, triángulos/elementos equivalentes según país, etc.).
- Guarda copias (digitales y papel) de permiso, PIC, seguro y reserva.
Mini árbol de decisión
- ¿Vas a UE/EEE? → Solo tu carnet español.
- ¿Vas a país fuera de UE/EEE? → Pide PIC salvo confirmación oficial de que no hace falta.
- ¿Estancia larga (residencia)? → Puede que te pidan canjear el permiso; consulta la norma del país.
En resumen: dentro de UE/EEE conduces con tu carnet español sin más. Fuera, el PIC te ahorra problemas y a veces es obligatorio. Verifica siempre las reglas del país y llega con los papeles en orden.
