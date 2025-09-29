¿Te gusta el senderismo? Con estas claves podrás entender las señales de las rutas de Canarias

Si eres un senderista 'profesional', probablemente tengas claro qué significan las señales que encuentras en tus recorridos. Sin embargo, si lo de los pateos es un 'hobby', es más probable que apenas sepas leer las señales de forma adecuada.

Esta señalética que puedes encontrar en los senderos de Canarias es mucho más que indicaciones para no perderse. Con ellas te puedes hacer una composición de la ruta antes de empezarla para darte cuenta si estás preparado o no para iniciarla.

De hecho, solo en Tenerife hay más de 500 kilómetros de senderos señalizados, según explica la cuenta de Instagram @teniqueoutdoor, por lo que saber identificar y conocer el sentido de estas señales es muy importante.

Señales de los senderos

En un vídeo publicado por esta cuenta, nos dan las claves para entender todo lo relacionado con las señales de los senderos.

Tipos

Hay tres tipos de senderos oficiales, que se pueden identificar, mirando las señales, por el color y las siglas:

GR (Gran recorrido) , de color rojo y blanco

, de color rojo y blanco PR (Pequeño recorrido) , de color amarillo y blanco

, de color amarillo y blanco SL (Sendero local), de color verde y blanco

Señales de senderos en el Teide. / Arturo Jiménez

Dos líneas

Otras de las señales que puedes encontrar son dos líneas, una blanca y otra amarilla.

En el caso de que sean paralelas, estas indican que es el camino correcto a seguir. Si están en forma de L, significa que hay un cambio de dirección. Por su parte, en forma de cruz quiere decir que estamos en el camino incorrecto.

Cada vez que llegues a un desvío, debes tener en cuenta estas señales. Por eso, si estás en una intersección y no la vez, desde @teniqueoutdoor te recomiendan que te pares un momento y la busques, ya que puede estar un poco escondida.