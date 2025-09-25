Un 'scape room' en Tenerife para flipar de inicio a fin
Prepárate para resolver tu reto mientras recorres un bosque a oscuras
¿Te gustan los 'scape room'? Si es así, estás de suerte porque en Tenerife está el que para muchos puede considerarse el mejor.
Y no lo decimos nosotros, lo dice el creador de contenidos @guaripetacamper.
Sí, es verdad que todos los 'scape room' tienen algo de especial, porque lo bueno de esto es que todos son diferentes. Sin embargo, parece que con este no dejarás de flipar de inicio a fin.
Nocturno y en mitad de un bosque
Lo primero que debes sabes es que este 'scape' es nocturno y se desarrolla en mitad de un bosque. Dos elementos claves para mantenerte con el corazón en un puño durante todo el tiempo que tardes en resolver las pistas.
En concreto, este juego de escape tiene lugar tanto en zonas de interior como de exterior, lo que lo hace más atractivo.
Para toda la familia
Este juego es apto para toda la familia, aunque la mantendrá en vilo hasta que los jugadores sean capaces de encontrar el antídoto contra el veneno que tomarán al inicio del juego.
"Hay muchísimas actividades para resolver entre los más peques y los adultos", explica el creador de contenidos en su vídeo. Y, entre ellas, la más temida de todas: caminar por un bosque a oscuras solo con una linterna, ¿te atreves?
Si te has quedado con ganas, no te preocupes. Te dejamos toda la información. Se trata de La guarida del pirata, ubicada en Los Realejos.
Y si no te mola eso de hacer un 'escape room' nocturno, no te preocupes, porque también hay de día.
- Un popular centro comercial de Tenerife se convierte en una auténtica jungla jurásica
- El mejor jamón, pero cortado a máquina: los bocadillos más míticos de Tenerife están aquí (y las colas más largas)
- La mochila que todos deben tener en Tenerife
- Una calle 'más bonita' en Santa Cruz de Tenerife: finaliza la obra de mejora paisajística en Pío Baroja
- El kéfir es el yogur más saludable: la ciencia confirma que tiene muchos beneficios para la salud
- Llega Plenilunio Santa Cruz: más de 100 actividades en 20 emplazamientos
- El Cabildo recibe luz verde para el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte
- Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife: conoce todo el programa de actos