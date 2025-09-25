Un 'scape room' en Tenerife para flipar de inicio a fin

¿Te gustan los 'scape room'? Si es así, estás de suerte porque en Tenerife está el que para muchos puede considerarse el mejor.

Y no lo decimos nosotros, lo dice el creador de contenidos @guaripetacamper.

Sí, es verdad que todos los 'scape room' tienen algo de especial, porque lo bueno de esto es que todos son diferentes. Sin embargo, parece que con este no dejarás de flipar de inicio a fin.

Nocturno y en mitad de un bosque

Lo primero que debes sabes es que este 'scape' es nocturno y se desarrolla en mitad de un bosque. Dos elementos claves para mantenerte con el corazón en un puño durante todo el tiempo que tardes en resolver las pistas.

En concreto, este juego de escape tiene lugar tanto en zonas de interior como de exterior, lo que lo hace más atractivo.

Para toda la familia

Este juego es apto para toda la familia, aunque la mantendrá en vilo hasta que los jugadores sean capaces de encontrar el antídoto contra el veneno que tomarán al inicio del juego.

"Hay muchísimas actividades para resolver entre los más peques y los adultos", explica el creador de contenidos en su vídeo. Y, entre ellas, la más temida de todas: caminar por un bosque a oscuras solo con una linterna, ¿te atreves?

La guarida del pirata. / holaislascanarias.com

Si te has quedado con ganas, no te preocupes. Te dejamos toda la información. Se trata de La guarida del pirata, ubicada en Los Realejos.

Y si no te mola eso de hacer un 'escape room' nocturno, no te preocupes, porque también hay de día.