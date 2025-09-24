¿Papas cocinadas con agua del mar? La duda de un creador de contenidos sobre la gastronomía canaria

La gastronomía canaria es tan rica y variada que llama la atención de todo aquel que la conoce. No son solo sus sabores o la calidad de los productos locales, sino también, el modo de hacerlo en cada hogar.

Está claro que cada cocinero/a tiene sus propios trucos y, por ello, es muy raro que el plato especial de nuestra abuela nos quede igual a nosotros, por mucho que utilicemos la misma receta y calquemos los ingredientes y las proporciones. Pero, más allá de esto, también hay otros métodos que pueden variar. Desde quien cocina con agua del grifo a quien utiliza agua embotellada, los amantes de las especias y los que apenas usan un poco de sal para condimentar.

Sin embargo, la duda del momento la hemos encontrado en el creador de contenidos @angelrevuelta6, quien ha hecho una pregunta a sus seguidores que llama la atención: "¿Las papas arrugadas se cocinan con agua del mar?

¿Cómo cocinar las papas arrugadas?

En una reunión con amigos, la duda surge en cómo cocinar las papas arrugadas. ¿Y el porqué? Pues sencillo, según el joven, vivió un año en el sur de Tenerife y, en esa época, alguien le explicó que las papas arrugadas se cocinaban con agua de mar.

Un método que no ha resultado muy creíble para los amigos que lo acompañaban, motivo por el que decidió abrir una consulta en sus redes sociales.

"Aquí no hace nadie eso"

De hecho, uno de ellos se lanza a decir: "¿Pero cómo van a cocer las papas arrugadas con agua del mar, pero dime por qué?". A lo que otro respondía: "En 'Supervivientes' como mucho. Aquí no hace nadie eso".

Sin embargo, aunque pueda parecer muy extraño, entre los comentarios de sus seguidores hay quien apunta que, antiguamente, en las zonas costeras se hacía de esa manera, e incluso quien asegura que en su familia aún se cocina así.