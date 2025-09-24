Este es el error que no puedes cometer si vas a Italia, según una chef italiana

Cada país tiene sus propias costumbres, tanto culturales como culinarias. Por eso, cuando los turistas visitan un destino suelen interesarse por conocer las tradiciones locales y degustar sus platos típicos.

Cuando viajas a Italia, lo más común es probar sus diferentes pizzas y platos de pasta, pero no son los únicos símbolos. El café italiano también forma parte de su identidad cultural.

Una chef italiana ha advertido a sus seguidores sobre cuál es el momento adecuado para disfrutar de un cappuccino y por qué no debe tomarse más tarde de las 11 de la mañana.

Por qué no se toma cappuccino después de las 11

El café es una de las grandes señas de identidad de Italia. Se caracteriza por ser corto y con poca agua, normalmente se bebe solo, aunque también sirve de base para preparar otras de sus variedades más populares.

El cappuccino es una de las opciones más demandadas por su cremosidad y su suavidad. Se prepara con café corto, leche vaporizada y espuma, a la que se le espolvorea cacao o canela. Es la bebida perfecta para quienes disfrutan del café, pero lo consideran demasiado fuerte como para tomarlo solo.

La diferencia con España es clara, en nuestro país se toma a cualquier hora, mientras que "en Italia el cappucciono es solamente para desayunar", asegura la chef. El motivo es que la leche cuesta más de digerir después de las comidas, además es una "es costumbre y tradición" muy arraigada.

"En otros países, el cappuccino se toma a cualquier hora, pero en Italia si lo pides después de comer te lo dan, pero no van a faltar las miradas raras", añade la italiana.

No todos piensan igual

El consejo de la che es claro: "Si vas a Italia, el cappuccino por la mañana y el café después de comer".

El video acumula más de 700.000 visualizaciones en TikTok, donde los usuarios han debatido sobre este tema. "Yo tomo cappuccino cuando me da la gana" o "no hay nada mejor que respetar las tradiciones gastronómicas", son algunas de las opiniones que ha despertado la publicación.