La DGT revoluciona el examen teórico de conducir: vídeos reales y nuevas señales desde octubre de 2025

El clásico método de memorizar test para aprobar el examen teórico de conducir tiene los días contados. A partir de octubre de 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha una reforma que busca formar conductores más preparados y conscientes en carretera.

De esta manera, si durante décadas miles de aspirantes se han preparado el examen teórico a base de repetir test hasta interiorizar las respuestas, ahora la cosa cambia. Este sistema provocaba que muchos alumnos, aunque aprueben, se enfrenten con desconcierto a las prácticas de conducción.

Para mejorar esta situación, el nuevo modelo mantiene la estructura de 30 preguntas con un máximo de tres fallos permitidos, pero incorpora novedades importantes.

Nuevas señales y vídeos cortos

Desde octubre se incluirán preguntas relacionadas con las nuevas señales de tráfico aprobadas en julio de este año: estaciones de servicio exclusivas para vehículos eléctricos, pictogramas de patinetes o símbolos más inclusivos en cuanto al género.

La gran innovación llegará en 2026, cuando el examen incorporará vídeos cortos con situaciones reales de riesgo en carretera, similares a los utilizados en países como Reino Unido y Francia. En ellos, los aspirantes deberán decidir cómo actuarían ante imprevistos como un peatón cruzando de manera repentina, un coche averiado en el arcén o condiciones meteorológicas adversas.

Alumnos haciendo el exámen teórico de conducir. / E. D.

Conductores más seguros

Con estas medidas, la DGT busca que los futuros conductores no se limiten a memorizar respuestas, sino que entiendan y apliquen la normativa en contextos reales, reduciendo así la siniestralidad entre conductores noveles.

Expertos en derecho de tráfico de Pyramid Consulting señalan que "este nuevo formato supondrá un cambio en la preparación de los aspirantes y obligará a una adaptación tanto de los alumnos como de las autoescuelas, pero permitirá que los exámenes reflejen mejor las situaciones reales de tráfico".

Una transición que genera debate

El anuncio ya ha generado reacciones encontradas. Muchos aspirantes están adelantando sus exámenes para evitar la nueva modalidad, que perciben como más exigente. Al mismo tiempo, autoescuelas y centros de formación se enfrentan al reto de actualizar manuales y materiales didácticos para adaptarse a la nueva normativa.

Los expertos coinciden en que la transición será compleja, pero necesaria para mejorar la seguridad vial en España y acercar la formación de conductores a los modelos europeos más avanzados.