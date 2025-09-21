Gloria Ramos, experta en Feng Shui: "La luz de las pantallas emite una energía que causa insomnio y desequilibrios"

La calidad del sueño es fundamental para mantener un buen estado de salud, y para ello es clave que el dormitorio sea un espacio adecuado. Según un estudio de Sanitas sobre la Salud del Sueño, los españoles duermen una media de 6,5 horas al día, muy por debajo de las ocho horas recomendadas por los expertos.

El informe revela que los que más duermen son los hombres y las personas con mayores ingresos en el hogar. Por el contario, entre quienes tienen más dificultades para conciliar el sueño presentan como principales motivos el estrés, las preocupaciones familiares o laborales y el exceso de pantallas antes de acostarse.

5 errores que te roban la energía en el dormitorio

Gloria Ramos, más conocida como @gloriaramos_fengshui, es experta en Feng Shui y explica algunos de los errores más comunes en los dormitorios que probablemente estén alterando la calidad del descanso:

Dispositivos electrónicos: La luz de las pantallas tanto de televisiones como móviles afecta a la calidad del sueño. Según el Feng Shui, la energia que emiten estos aparatos rompe la armonía del dormitorio causando insomnio y desequilibrios. Lo más recomendable es mantenerlos fuera de la habitación. Formas en el dormitorio: Para mantener la armonía, las habitaciones deben ser cuadradas o rectangulares. Los techos inclinados pueden atraer energías inestables. También se aconseja evitar los muebles con las puntas afiladas. Colores de las paredes: Los tonos demasiado fríos o estimulantes impactan negativamente en la energía del espacio. Se recomienda apostar por colores terrosos que fomentan la relajación. Conflicto de elementos: En la habitación debe predominar el elemento tierra. Se desaconsejan los colores oscuros y los elementos de agua, ya que pueden desequilibran la energia. Fotografías y cuadros: Nada de decorar con imágenes que traen excesivos recuerdos o incluso fotos de uno mismo. Las más adecuadas son las que representan momentos de felicidad en pareja.

¿Funciona realmente el Feng Shui?

El Feng Shui se basa en un conjunto de creencias y prácticas basadas en una filosofía China, busca el equilibrio y la armonía entre las personas y su entorno para generar bienestar, salud, prosperidad y riqueza mediante una energía vital. Aunque no cuenta con un respaldo científico, hay investigaciones que sugieren que el entorno físico puede impactar en el bienestar de las personas.

Al final, esta filosofía está basada en la subjetividad y percepción individual de cada persona, por lo que es recomendable probarla y juzgar por uno mismo.