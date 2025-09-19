Los muelles de Valleseco, uno de los lugares más instagrameables de Santa Cruz de Tenerife

Paseando por Santa Cruz de Tenerife puedes encontrar rincones perfectos para una foto de postal. Esa que muchos buscamos para colgar en nuestras redes sociales. Sin embargo, en más de una ocasión, parece que los lugares se ponen de moda y las redes se inundan de imágenes en los mismos 'spots'.

Hay que ser muy curioso para ir más allá de los lugares que todo el mundo visita y descubrir espacios nuevos. Pero, a veces, también podemos encontrar esos rincones gracias a creadores de contenidos como @guaripetacamper, que ha mostrado a sus seguidores un vídeo con un lugar instagrameable de la capital chicharrera que muchos desconocíamos.

En concreto, se trata de los muelles de Valleseco, un espacio que invita a "hacer un viaje en el tiempo".

Lugar clave para el comercio

"Desde mediados del siglo XIX, con la introducción de la navegación a vapor y el incremento de los comercios de los imperios europeos, Santa Cruz de Tenerife se convirtió en una escala estratégica para los barcos que navegaban hacia América", explica.

Este auge, añade, favoreció la creación de infraestructuras clave en el puerto capitalino, entre las que se incluyen los muelles de Valleseco.

Vista panorámica de los muelles de carbón hacia 1930 / Ayto. Santa Cruz de Tenerife.

Historia

El cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ledesma Alonso, explica en uno de sus textos que "el conjunto formado por muelles, varadero, almacenes carboneros y el puente del barranco eran elementos representativos de una de las etapas más trascendentales de la historia mercantil, industrial y portuaria del municipio de finales del s. XIX y principios del s. XX".

En esa época, "los barcos graneleros que transportaban el carbón desde Cárdiff (Gales-Reino Unido), a falta de muelle donde atracar, fondeaban frente a la costa de Valleseco, a unos 500 metros de la orilla, en una zona con arena fangosa y excelente tenedero para fijar el ancla. Las faenas de descarga se efectuaban a mar abierto -carboneo a la burra-, en la que los trabajadores de la carga negra trasladaban el carbón a las gabarras, dejándolo resbalar a través de planchas de madera; luego, las citadas gabarras lo traían hasta los muelles de las empresas importadoras, donde las vagonetas, tiradas por mulas, se encargaban de transportarlo hasta los almacenes".