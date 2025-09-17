Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una veterinaria explica cómo coger bien a tu perro (y por qué llevamos años haciéndolo mal)

Ese gesto rápido (y típico) de levantar al perro por las axilas, del collar o “a pulso” desde el abdomen es una receta para el susto

Cómo coger bien a tu perro

Cómo coger bien a tu perro / Carsten W. Lauritsen

Jaime Pérez

Santa Cruz de Tenerife

Las articulaciones de los perros no funcionan como las nuestras. No tienen clavícula uniendo hombros al esternón, la escápula “flota” y se ancla con músculos.

Su espalda es más larga y flexible, y el reparto de peso entre tren anterior y posterior no es como en un humano. Por eso, ese gesto rápido (y típico) de levantar al perro por las axilas, del collar o “a pulso” desde el abdomen es una receta para el susto: duele, asusta y, con mala suerte, lesiona. La buena noticia: se corrige con técnica y calma.

Una escena cotidiana (y la versión correcta)

Imagina a Marta intentando bajar a su perrita del sofá. De forma automática, mete las manos por las axilas y tira hacia arriba. La perra encoge las patas, gira el cuerpo y resbala. Repetimos la escena, pero bien: Marta se agacha, coloca una mano bajo el pecho (justo detrás de las patas delanteras), otra bajo la grupa (muslos/cola), acerca el cuerpo de la perra al suyo y levanta con las piernas, no con la espalda.

La perra queda pegada, sin “colgar”, y baja al suelo apoyando primero las traseras y luego las delanteras. Sin tirones y sin sustos.

Principios básicos

  1. Acércate y avisa: voz suave, deja que huela tu mano y toca hombros/pecho antes de levantar.
  2. Sujeción en dos puntos: pecho y grupa. Nada de axilas, patas, cola o collar.
  3. Perro pegado al cuerpo: evita que “pendule” y se retuerza.
  4. Tú, en cuclillas: espalda recta, subes con las piernas.
  5. Observa el estrés: si bosteza repetido, se relame, se tensa o gruñe, para y dale espacio.

Pequeños y cachorros

Son los que más “invitan” a coger en brazos… y los que más sufren si se hace mal.

  • Mano 1: bajo el pecho, detrás de las delanteras.
  • Mano 2: bajo los muslos, sosteniendo la grupa.
  • Al pecho: apóyalo contra ti. Si necesita más seguridad, pasa el antebrazo por delante del tórax, como un cinturón.
  • Nunca por las axilas ni “del pellejo”: los perros no son gatos, y ni siquiera en gatos es recomendable fuera del entorno clínico.

Medianos y grandes

Aquí manda la prudencia y, si pesa, la ayuda.

  • Con arnés es más fácil dirigir el cuerpo, pero no lo uses para izar todo el peso.
  • Tu abrazo: un brazo rodea el pecho (detrás de las delanteras); el otro abraza la grupa por debajo.
  • Dos personas si es pesado: una al pecho, otra a la pelvis, contando “a la de tres”.
  • Truco casero: toalla/cabestrillo pasada bajo el abdomen y la pelvis para repartir peso al subir escalones o entrar en el coche.

Ponerlo y bajarlo del suelo sin sustos

Acércalo al suelo pegado a tu cuerpo. Apoya primero las patas traseras y, cuando tengan apoyo firme, deja que toquen las delanteras. No lo “sueltas”: lo posas. Este detalle evita giros bruscos de columna y resbalones.

Si hay dolor o lesión

  • Bozal suave o lazo con venda solo si es seguro (no si jadea fuerte, vomita o hay dificultad respiratoria).
  • Inmoviliza lo que puedas: usa una manta/tabla como camilla improvisada, sujetando pecho y pelvis alineados.
  • No retuerzas la columna ni manipules más de lo imprescindible.
  • Ir al veterinario cuanto antes.

Señales de que lo estás haciendo mal

  • El perro encoge el abdomen, se arquea o intenta morder la mano que sujeta.
  • Se te “escurre” porque cuelga delantera o trasera (falta de sujeción en dos puntos).
  • Te duele la espalda: estabas tirando con la cintura y no subiendo con las piernas.

Errores muy comunes (y por qué evitarlos)

  • Por las axilas: comprime tejidos blandos del hombro; recuerda: no hay clavícula.
  • Del collar o la correa: riesgo para tráquea y cuello.
  • Del pellejo del cuello: mito peligroso; causa dolor, miedo y no estabiliza el cuerpo.
  • Apretar el abdomen: peor si acaba de comer, está gestante o duele.
  • Niños levantando perros: que los acaricien sentados; si hay que mover, adulto al mando.

Subir al coche sin drama

  1. Coloca el trasportín o asiento lo más cerca y bajo posible.
  2. Sujeción en dos puntos y perro pegado.
  3. Un pie dentro como apoyo, subes con las piernas y colocas al perro.
  4. Si es grande, toalla a modo de cabestrillo para ayudar a la grupa.

Coger bien a un perro no es cuestión de fuerza sino de biomecánica y respeto. Con estas pautas, conviertes un gesto cotidiano en algo cómodo para él y seguro para ti. Tu perro quizá no pueda decir “gracias”, pero lo verás en cómo relaja el cuerpo la próxima vez que lo abraces para bajarlo del sofá.

