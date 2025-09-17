Una veterinaria explica cómo coger bien a tu perro (y por qué llevamos años haciéndolo mal)

Las articulaciones de los perros no funcionan como las nuestras. No tienen clavícula uniendo hombros al esternón, la escápula “flota” y se ancla con músculos.

Su espalda es más larga y flexible, y el reparto de peso entre tren anterior y posterior no es como en un humano. Por eso, ese gesto rápido (y típico) de levantar al perro por las axilas, del collar o “a pulso” desde el abdomen es una receta para el susto: duele, asusta y, con mala suerte, lesiona. La buena noticia: se corrige con técnica y calma.

Una escena cotidiana (y la versión correcta)

Imagina a Marta intentando bajar a su perrita del sofá. De forma automática, mete las manos por las axilas y tira hacia arriba. La perra encoge las patas, gira el cuerpo y resbala. Repetimos la escena, pero bien: Marta se agacha, coloca una mano bajo el pecho (justo detrás de las patas delanteras), otra bajo la grupa (muslos/cola), acerca el cuerpo de la perra al suyo y levanta con las piernas, no con la espalda.

La perra queda pegada, sin “colgar”, y baja al suelo apoyando primero las traseras y luego las delanteras. Sin tirones y sin sustos.

Principios básicos

Acércate y avisa: voz suave, deja que huela tu mano y toca hombros/pecho antes de levantar. Sujeción en dos puntos: pecho y grupa. Nada de axilas, patas, cola o collar. Perro pegado al cuerpo: evita que “pendule” y se retuerza. Tú, en cuclillas: espalda recta, subes con las piernas. Observa el estrés: si bosteza repetido, se relame, se tensa o gruñe, para y dale espacio.

Pequeños y cachorros

Son los que más “invitan” a coger en brazos… y los que más sufren si se hace mal.

Mano 1 : bajo el pecho, detrás de las delanteras.

: bajo el pecho, detrás de las delanteras. Mano 2 : bajo los muslos, sosteniendo la grupa.

: bajo los muslos, sosteniendo la grupa. Al pecho : apóyalo contra ti. Si necesita más seguridad, pasa el antebrazo por delante del tórax, como un cinturón.

: apóyalo contra ti. Si necesita más seguridad, pasa el antebrazo por delante del tórax, como un cinturón. Nunca por las axilas ni “del pellejo”: los perros no son gatos, y ni siquiera en gatos es recomendable fuera del entorno clínico.

Medianos y grandes

Aquí manda la prudencia y, si pesa, la ayuda.

Con arnés es más fácil dirigir el cuerpo, pero no lo uses para izar todo el peso.

es más fácil dirigir el cuerpo, pero lo uses para izar todo el peso. Tu abrazo : un brazo rodea el pecho (detrás de las delanteras); el otro abraza la grupa por debajo.

: un brazo rodea el pecho (detrás de las delanteras); el otro abraza la grupa por debajo. Dos personas si es pesado: una al pecho, otra a la pelvis, contando “a la de tres”.

si es pesado: una al pecho, otra a la pelvis, contando “a la de tres”. Truco casero: toalla/cabestrillo pasada bajo el abdomen y la pelvis para repartir peso al subir escalones o entrar en el coche.

Ponerlo y bajarlo del suelo sin sustos

Acércalo al suelo pegado a tu cuerpo. Apoya primero las patas traseras y, cuando tengan apoyo firme, deja que toquen las delanteras. No lo “sueltas”: lo posas. Este detalle evita giros bruscos de columna y resbalones.

Si hay dolor o lesión

Bozal suave o lazo con venda solo si es seguro (no si jadea fuerte, vomita o hay dificultad respiratoria).

solo si es seguro (no si jadea fuerte, vomita o hay dificultad respiratoria). Inmoviliza lo que puedas : usa una manta/tabla como camilla improvisada, sujetando pecho y pelvis alineados.

: usa una manta/tabla como camilla improvisada, sujetando alineados. No retuerzas la columna ni manipules más de lo imprescindible.

ni manipules más de lo imprescindible. Ir al veterinario cuanto antes.

Señales de que lo estás haciendo mal

El perro encoge el abdomen , se arquea o intenta morder la mano que sujeta.

, se o intenta morder la mano que sujeta. Se te “escurre” porque cuelga delantera o trasera (falta de sujeción en dos puntos).

Te duele la espalda: estabas tirando con la cintura y no subiendo con las piernas.

Errores muy comunes (y por qué evitarlos)

Por las axilas : comprime tejidos blandos del hombro; recuerda: no hay clavícula .

: comprime tejidos blandos del hombro; recuerda: . Del collar o la correa : riesgo para tráquea y cuello.

: riesgo para tráquea y cuello. Del pellejo del cuello : mito peligroso; causa dolor, miedo y no estabiliza el cuerpo.

: mito peligroso; causa dolor, miedo y no estabiliza el cuerpo. Apretar el abdomen : peor si acaba de comer, está gestante o duele.

: peor si acaba de comer, está gestante o duele. Niños levantando perros: que los acaricien sentados; si hay que mover, adulto al mando.

Subir al coche sin drama

Coloca el trasportín o asiento lo más cerca y bajo posible. Sujeción en dos puntos y perro pegado. Un pie dentro como apoyo, subes con las piernas y colocas al perro. Si es grande, toalla a modo de cabestrillo para ayudar a la grupa.

Coger bien a un perro no es cuestión de fuerza sino de biomecánica y respeto. Con estas pautas, conviertes un gesto cotidiano en algo cómodo para él y seguro para ti. Tu perro quizá no pueda decir “gracias”, pero lo verás en cómo relaja el cuerpo la próxima vez que lo abraces para bajarlo del sofá.