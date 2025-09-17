Dos trabajadores de Metrotenerife representan a España en el Mundial de Tranvías: así fue la participación canaria en el Tram Driver World Championship 2025

El Tram Driver World Championship 2025 es la competición más importante a nivel mundial para los conductores de estos vehículos. No es una broma, es cierto, existen unos 'Juegos Olímpicos' dedicados al pilotaje de este medio de transportes, donde los maquinistas ponen a prueba sus habilidades como la precisión, el control o la aceleración. En la edición de este año, celebrada en Viena, capital de Austria, los conductores que representaron a España provenían de Tenerife. Con gran orgullo, dos trabajadores de Metrotenerife llevaron el nombre de la isla, que se exhibía en los paneles frontales de las cabinas.

Sonia Youssef Perdomo y Óscar Luis Perdomo han sido los dos maquinistas que han tenido el honor de ser los representantes de nuestro país en la primera edición del Tram-WM. En este campeonato inaugural, organizado por la empresa de tranvías de Viena, Wiener Linien, han participado 25 equipos de seis continentes. A Viena han acudido conductores de diversas ciudades del mundo como Florencia, San Diego, Orán o Melbourne.

¿Qué es el Tram Driver World Championship?

El TRAM Driver World Championship es una competición internacional única que busca poner en valor la destreza, la precisión y la seguridad de los conductores de tranvía. En su primera edición, celebrada en Viena, participaron 25 equipos de todo el mundo, que se enfrentaron en pruebas técnicas y espectaculares diseñadas para medir habilidades esenciales de su trabajo diario: frenadas de precisión, conducción en reversa, cálculo de distancias y maniobras de control. Además, se incluyeron disciplinas de exhibición, como el tram bowling, que acercaron la competición al gran público con un componente lúdico y festivo.

Además de las pruebas técnicas, se hacen algunos exámenes teóricos sobre el conocimiento de estas máquinas o de la propia ciudad y líneas de Viena. Además, el TRAM Driver World Championship no fue solo una competición, sino también una celebración del transporte público.

El llamado Öffi-Fest incluyó más de 25 estaciones interactivas para todas las edades, para que tanto los más jóvenes como los mayores puedan disfrutar de los avances en tecnologías verdes y de la ampliación de la red de transporte de la capital vienesa.

La victoria se quedó en casa

Viena se convirtió este fin de semana en la capital mundial del transporte público, con más de 50.000 personas que se congregaron frente al ayuntamiento de la capital austríaca para disfrutar de uno de los eventos más sorprendentes que se puede hacer en la ciudad. Los vieneses pudieron disfrutar del triunfo de su equipo, que se alzó con el trofeo consiguiendo 5599 puntos, seguidos de los maquinistas de Poznan, Polonia, (5244 p), y Tampere, Finlandia (5140 p).

Pódium del Campeonato Mundial de Tranvías / TRAM World Championship

Los conductores Elisabeth Urbanitsch y Florijan Isaku, se alzaron con la victoria en la primera edición del campeonato, desatando la euforia de los seguidores locales.

Los tinerfeños quedaron en la posición 13ª

España también estuvo presente en el primer TRAM Driver World Championship, gracias a la participación de Sonia y Óscar Luis, que lograron una destacada actuación entre los 25 equipos participantes. Los representantes españoles finalizaron en la decimotercera posición del ranking, con 4.137 puntos, después de llegar a estar séptimos a mitad de la jornada. Esta puntuación que los situó por delante de países como Suecia, Marruecos o Brasil, y muy cerca de Francia e Italia.

La clasificación es una gran prueba de la calidad de los conductores que tiene el Tranvía de Tenerife. Los dos canarios resolvieron las pruebas de precisión. A pesar de no conseguir medalla y tampoco entrar en el Top-10, la experiencia ha servido para poner en valor al personal de Metrotenerife, que trabaja a diario para que todos los tinerfeños lleguen a tiempo a su trabajo, a su casa o a cualquier lugar que necesiten gracias a este medio de transporte.

Los organizdores animaron a todos los participantes para que vuelvan a competir el próximo año en Varsovia, que albergará el próximo Campeonato Europeo de Conductores de TRAM en 2026.