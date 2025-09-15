¿Te espían en el PC? Guía efectiva para salir de dudas
Te despiertas con una sospecha pequeña: el ventilador gira cuando no haces nada, el cursor se mueve raro un segundo, una ventana parpadea y desaparece. Antes de entrar en pánico, vas a empezar por donde empiezan los técnicos: descartando lo sencillo y avanzando, paso a paso, hacia lo que sí destapa espías.
Primer vistazo: cuentas de usuario
Abres Windows + R, escribes netplwiz y pulsas Enter. No es un detector mágico, pero sí te muestra quién tiene cuenta en tu equipo y si alguien ha activado el inicio de sesión automático.
- Mira la lista de usuarios. ¿Reconoces todos los nombres? ¿Hay alguno que no debería existir con rol de Administrador?
- Fíjate en la casilla “Los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo”. Si está desmarcada, alguien pudo dejar el PC listo para entrar sin pedir contraseña. Márcala y aplica cambios.
Comprobar privilegios y arranques
Con las cuentas revisadas, toca ver quién manda y qué se inicia a tus espaldas.
Quiénes son administradores
- Abre Símbolo del sistema como administrador y ejecuta:
net user
net localgroup administrators
- Si aparece un usuario que no debería, apúntalo.
Qué se inicia solo (y por qué)
- Ctrl + Shift + Esc → Administrador de tareas → Inicio. Deshabilita lo que no reconoces.
- (Avanzado) Usa Autoruns de Microsoft Sysinternals para ver TODO lo que arranca (servicios, complementos, tareas). Si no sabes qué es, investiga el nombre antes de tocarlo.
Tareas programadas “fantasma”
- Windows + R → taskschd.msc. Recorre la Biblioteca del Programador de tareas. Si ves algo con nombre raro que se ejecuta cada minuto, o al iniciar sesión, y no sabes qué es, deshabilítalo temporalmente y toma nota.
Conexiones que no mienten
Los programas espía viven de la red. Si hablan hacia fuera cuando no deberían, se nota.
Monitor en tiempo real
- Windows + R → resmon → pestaña Red. Observa procesos con conexiones establecidas sin que estés usando Internet.
Mapa completo desde consola
- CMD (admin):
netstat -abno
- Verás conexiones y el proceso (PID) que las abre. Si un proceso desconocido mantiene conexiones persistentes a servidores raros, es mala señal. Cruza el PID con el Administrador de tareas para ver su ruta.
Puertas traseras típicas
Muchos intrusos no necesitan malware: bastan herramientas de control remoto mal configuradas o instaladas a escondidas.
- Escritorio remoto: Configuración → Sistema → Escritorio remoto: debe estar Desactivado si no lo usas.
- Asistencia Remota: Panel de control → Sistema → Configuración de acceso remoto → desmarca “Permitir Asistencia remota”.
- Apps de control remoto: en Configuración → Apps → Aplicaciones instaladas, revisa si hay AnyDesk, TeamViewer, Chrome Remote Desktop, RustDesk, etc. Si no las usas, desinstálalas o cámbiales la contraseña y desactiva acceso desatendido.
Registros y huellas
Los espías suelen dejar marcas.
- Visor de eventos (eventvwr.msc) → Registros de Windows → Seguridad: entradas de inicio de sesión 4624 (correctos) y 4625 (fallidos). Si ves inicios fuera de tu horario o desde cuentas recién creadas, toma capturas.
- Firewall avanzado (wf.msc): mira Reglas de entrada/salida por si han abierto puertos nuevos.
Escaneo serio: antes de Windows
Los buenos se esconden dentro del sistema. Para pillarlos, analiza fuera.
- Seguridad de Windows → Protección contra virus y amenazas → Examen sin conexión de Microsoft Defender. El PC se reinicia y escanea antes de cargar Windows.
- Refuerza con un segundo escaneo de confianza (por ejemplo, un escáner bajo demanda reputado). No ejecutes dos antivirus residentes a la vez.
Señales de humo (contexto)
Nada es prueba única, pero varias pistas juntas pesan:
- CPU/red activas sin motivo, sobre todo en reposo.
- Ventanas que se abren y cierran al instante; ratón que se mueve solo.
- Cuentas nuevas o tu cuenta degradada de Administrador a Estándar.
- Tareas programadas con nombres extraños y alta frecuencia.
Si confirmas algo raro: protocolo de contención
- Desconecta Internet (Wi-Fi y cable).
- Desde otro dispositivo limpio, cambia contraseñas (correo, Microsoft, banca…).
- Copia tus documentos críticos.
- Haz escaneo offline y elimina lo detectado.
- Quita cuentas sospechosas y revoca membresías de Administrador no autorizadas.
- Si el daño es serio o vuelven a aparecer “cosas”: reinstalación limpia de Windows y solo restaurar documentos (no programas).
- Si sospechas delito (acceso sin permiso), denuncia y conserva evidencias (capturas, registros, fechas).
Recuerda, un solo indicio puede confundirte; tres o cuatro alineados cuentan una historia. Y ahí sí, el relato deja de ser paranoia para convertirse en pruebas.
