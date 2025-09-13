Un tinerfeño viaja a Puerto Rico al concierto de Bad Bunny y se convierte en viral por la que lía en el aeropuerto

La fiebre por ver al puertorriqueño Bad Bunny en directo hace que las entradas se agoten en pocos minutos en cualquier parte del mundo, que los fans viajen miles de kilómetros por verlo sobre el escenario o, incluso, que famosos de la talla de Penélope Cruz o Quevedo dejen por unas horas sus rutinas y vuelen hasta Puerto Rico para formar parte de la residencia del artista en la Isla Boricua.

Con alrededor de una treintena de conciertos programados durante varios meses y que están a punto de culminar, son muchos los famosos que no han querido perder la oportunidad de acompañarlo en el escenario. Actores, cantantes, deportistas... No hay quien no haya bailado con la música de Bad Bunny o, incluso, como el salsero Gilberto Santa Rosa, que haya cantado junto a él si ha tenido la oportunidad.

Pero, más allá de eso, estas residencias están creadas para que disfrute el público desde la pista, sin parar de cantar y bailar.

Bad Bunny. / EPC

El ritmo latino en las venas

Y eso, claramente, es a lo que iba un tinerfeño que se ve de lejos que lleva el ritmo latino en las venas, ya que desde el aeropuerto estaba animando el viaje al resto de pasajeros con la música de su artistas favorito, o, al menos, podemos decir que seguro que es uno de ellos.

En un vídeo colgado en redes sociales, se puede ver al joven animando a los viajeros en el aeropuerto de Barajas. Con una camisa blanca, un sombrero con una flor y la bandera de Canarias colgando, el joven decidió poner la música de Bad Bunny para que todos la escucharan a través de un altavoz.

Así, 'Debí tirar más fotos' sonó para todos los viajeros, que no dudaron en animarlo y grabarlo con sus teléfonos móviles. Tan bien se lo debieron pasar que lo despidieron entre aplausos.

Viralizado en Puerto Rico

Como no podía ser de otra manera, con tantos móviles recogiendo este momento, el tinerfeño se ha viralizado en redes gracias a su divertida actitud. Lo curioso del caso es que lo ha hecho en Puerto Rico, junto a donde viajaba para disfrutar con un grupo de canarios del concierto de Bad Bunny en su residencia de San Juan.

De hecho, el medio de comunicación puertorriqueño Metro PR (@metropr) ha compartido las imágenes en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Un pasajero animó a la multitud que estaba en el aeropuerto de Barajas en Madrid con una canción de Bad Bunny". Una publicación que cuenta con más de 32.000 me gusta y con la que el joven tinerfeño ha logrado un sinfín de halagos.

"La energía que necesitamos en el mundo", "La persona con la energía más brutal" o "Debería ser invitado a la casita (punto de reunión de los famosos en el concierto)" son solo algunos de los mensajes que se pueden leer entre más de un "Canario tenía que ser", que queda claro gracias a la bandera.