El truco definitivo para freír huevos sin salpicaduras (y funciona)

La próxima vez que enciendas la sartén, prueba este truco y cuéntale al aceite quién manda

Si te encanta el huevo frito “con puntillas” pero odias que el aceite salte, este truco casero funciona sorprendentemente bien: añadir una pizca de harina al aceite caliente antes de echar el huevo. Aquí tienes el cómo, el por qué y cuándo conviene usarlo.

Por qué funciona

Cuando el huevo toca el aceite, el agua de la clara hierve al instante y forma burbujas violentas que salpican. La harina (almidón + proteínas):

  • Absorbe microgotas de agua que estallan.
  • Forma una película fina que suaviza el borboteo.
  • Aporta ese borde crujiente tipo “puntilla”.

Paso a paso (resultado crujiente, yema fluida)

  1. Prepara el huevo: sácalo de la nevera 10–15 min antes. Casca en un cuenco (evitas roturas y controlas la caída).
  2. Aceite y sartén: 3–4 mm de aceite (oliva suave o girasol) en sartén pequeña. Calienta a 170 °C aprox. (burbujea alrededor de un palillo de madera, sin humear).
  3. La harina: añade ½ cucharadita rasa de harina por huevo (trigo normal). Echa en el aceite, no desde muy alto, y remueve 2–3 s con una espátula para “mojarla” y que no haga polvo.
  4. Freír: desliza el huevo desde el cuenco. Con una cuchara, riega la clara con aceite para cuajarla y hacer puntilla (10–20 s).
  5. Punto: retira cuando la clara esté opaca y la yema temblorosa (o 20–30 s más si la prefieres más hecha). Escurre en papel y sala al final.

Consejos y variaciones

  • Sabor y color: la harina se tuesta y deja motitas doradas; si te molesta, cuela el aceite tras cada tanda.
  • Textura extra: mezcla la harina con una pizca de maicena (50/50) para una película aún más fina.
  • Sin gluten: sirve maicena, harina de arroz o garbanzo (esta última da un toque más tostado).
  • Puntilla intensa: sube a 175–180 °C y riega la clara con una cuchara; baja si ves que se oscurece rápido.
  • Menos aceite: funciona también con película fina de aceite (1–2 mm) y sartén antiadherente.

Seguridad (lo importante)

  • Nada de agua cerca del aceite caliente (evita romper el huevo directamente desde el grifo húmedo).
  • No espolvorees harina al aire sobre llama viva: añádela bajito y directa al aceite o disuélvela antes en una cucharadita de aceite frío y viértela.
  • Usa salpicadera/antisalpicaduras si haces varias tandas.

¿Cuándo usar (y cuándo no)?

  • : para huevos con borde crujiente y cocina rápida sin salpicaduras.
  • No tanto: si quieres un acabado muy limpio para salsas blancas (la harina deja microposos) o si vas a reutilizar mucho el aceite (se enturbia antes).

En definitiva, el truco no tiene misterio: un poco de harina, temperatura controlada y cero agua cerca. Con eso logras huevos con puntilla crujiente, yema sedosa y sin salpicones.

La próxima vez que enciendas la sartén, prueba con ½ cucharadita y cuéntale al aceite quién manda; si te convence, ajusta a tu gusto y presume de huevo frito perfecto.

