La aerolínea te debe dinero (y no lo sabes): así recuperas las tasas de un vuelo no usado

Imagina que llegas al aeropuerto con el tiempo justo, hay cola en el control y, cuando por fin alcanzas la puerta, ya está cerrada.

El vuelo se te ha escapado por minutos. Asumes que el dinero del billete está perdido y te vas a casa con esa sensación amarga.

Lo que casi nadie cuenta es que, aunque la tarifa no sea reembolsable, suele haber una parte del precio que sí puedes intentar recuperar: las tasas e impuestos del tramo que no llegaste a volar.

Uso del aeropuerto

Cuando compras un billete, no solo pagas la “tarifa” de la aerolínea. En el total también se incluyen conceptos que dependen del uso real del aeropuerto y de servicios de seguridad o navegación. Si no llegas a subir al avión, esos importes —o una parte de ellos— no se “consumen”.

Por eso, muchas compañías admiten que el pasajero pueda solicitar su devolución cuando el trayecto no se utiliza. No es algo automático: hay que pedirlo expresamente, y cada aerolínea aplica su propia política y, a menudo, una comisión de gestión.

El proceso es más sencillo de lo que parece. Lo primero es localizar la reserva y el recibo de compra, donde suele aparecer el desglose de conceptos (tarifa, impuestos, tasas).

Aunque no entiendas cada código, te servirá para acreditar que ese tramo quedó sin usar. Después, entras en los canales de atención de la aerolínea —formulario web, chat o teléfono— y solicitas la “devolución de tasas e impuestos del tramo no volado”. Es importante indicar claramente qué vuelo no utilizaste, la fecha y el localizador.

Cómo recuperarlo

Si el billete lo compraste a través de una agencia u otra web, conviene tramitarlo con ese intermediario, porque es quien emitió el billete y muchas compañías te remiten a él.

¿Cuánto dinero puedes recuperar? Depende de la ruta y del país de salida. En vuelos nacionales o europeos de corta distancia, la cantidad suele ser modesta; en largo radio o en países donde los impuestos aeroportuarios son altos, la cifra puede ser mayor.

Aquí aparece el primer aviso práctico: casi todas las aerolíneas descuentan una comisión por tramitar el reembolso. En algunos casos esa comisión puede comerse gran parte del importe, así que merece la pena preguntar por ella antes de iniciar el trámite.

Otra duda habitual es si perder el vuelo por llegar tarde te quita este derecho. En la práctica, muchas aerolíneas permiten igualmente pedir la devolución de tasas aunque haya sido un “no show” (no presentación). Otras lo condicionan o lo limitan.

No es un reembolso

La clave es entender que esto no es un reembolso de la tarifa del billete, sino únicamente de los importes asociados a servicios que no se prestaron porque no volaste. Si, en cambio, la aerolínea canceló tu vuelo o sufriste un gran retraso y decidiste no viajar, hablamos de un escenario distinto: ahí entran las normas de reembolso completo del billete o de recolocación en otro vuelo.

También conviene tener en cuenta algunos matices. Si tu reserva incluye varios tramos y solo perdiste el primero, al no volarlo es posible que se cancelen automáticamente los siguientes, y con ello compliques la solicitud. Si pagaste con millas, el procedimiento se parece, pero el reembolso puede ser una combinación de puntos y tasas. Y si el billete lo emite una aerolínea pero el vuelo lo opera otra (los llamados “códigos compartidos”), normalmente tendrás que dirigirte a la empresa que emitió el billete, no a la que lo operó.

El tiempo juega a tu favor si actúas pronto. Aunque no suele haber un plazo legal único, muchas compañías fijan ventanas temporales internas para tramitar devoluciones. Pide el reembolso en cuanto confirmes que no vas a volar y guarda copia de todo: confirmación de reserva, justificante de no presentación si lo tienes, y comunicaciones con la empresa.

Si la respuesta es negativa y consideras que debería proceder, puedes presentar una reclamación formal a la aerolínea y, en su caso, seguir los cauces de consumo del país donde compraste el billete.

No esperes milagros ni cantidades enormes en todos los casos, y cuenta con que te descuenten una comisión; aun así, es tu bolsillo y ese dinero es tuyo si el servicio no se prestó. Un mensaje a la compañía, una solicitud bien planteada y un poco de paciencia pueden transformar un mal día en un pequeño alivio.