Las 4 cosas que necesitas para cuidar tus pies según un podólogo
Con un kit muy básico y buenos hábitos puedes evitar grietas, uñas encarnadas y durezas molestas
Tus pies te llevan a todas partes… y casi siempre son los grandes olvidados. Con un kit muy básico y buenos hábitos puedes evitar grietas, uñas encarnadas y durezas molestas. Aquí tienes las 5 herramientas imprescindibles y cómo usarlas bien.
Crema hidratante para tus talones
Qué elegir: una crema específica de pies, mejor con urea al 10–20% para hidratar y suavizar la piel engrosada.
Cómo usarla:
- Aplícala cada noche tras la ducha, cuando la piel está más receptiva.
- Masajea 2–3 minutos en talones y planta.
- Evita poner crema entre los dedos (zona interdigital): allí la humedad favorece maceración y hongos.
- Truco pro: ponte calcetines de algodón 30–60 minutos tras aplicar la crema para potenciar el efecto.
- Evita: cremas con perfumes intensos si tienes piel sensible, y nunca la uses sobre heridas.
Piedra pómez para tus durezas
Para qué sirve: reduce callosidades y talones agrietados de forma segura si no te pasas.
Cómo usarla:
- Reblandece la piel 5–10 min con agua templada.
- Pasa la piedra con presión suave en movimientos circulares; menos es más.
- Enjuaga, seca bien y hidrata.
- Higiene: aclárala tras cada uso, deja que seque al aire y reemplázala si se deshace o acumula suciedad.
- Evita: cuchillas o “corta-durezas”: aumentan el riesgo de cortes e infecciones.
Alicates para cortar tus uñas
Por qué alicates y no tijeras: los alicates de podología dan más control y cortan uñas gruesas sin aplastarlas.
Cómo cortar bien (paso a paso):
- Hazlo después de la ducha o remojo corto: la uña está más maleable.
- Corta recto, dejando 1–2 mm de borde libre; no redondees las esquinas (previene uñas encarnadas).
- Si la uña es muy dura o engrosada, alterna pequeños cortes con limado.
- Higiene: limpia los alicates con alcohol 70% y sécalos; no los compartas.
- Evita: arrancar picos con los dedos, cortar demasiado “a ras” o meterte en los laterales.
Lima de uñas
Qué tipo: grano 180–240 para un acabado suave.
Cómo usarla:
- Sella los bordes tras el corte con pasadas en una sola dirección (no “serrar” ida y vuelta).
- Perfila muy poco las esquinas para que no queden aristas que enganchen en el calcetín.
- Higiene: limpia la lima según su material (las de cartón son de uso personal y se reemplazan con frecuencia).
Rutina semanal en 10 minutos
- Diario: seca bien entre los dedos; aplica crema (talones/planta).
- 2–3 días/semana: piedra pómez suave + crema.
- Cada 2–3 semanas: corte de uñas + limado.
- Siempre: calcetines transpirables, calzado con puntera amplia y suela firme.
Señales de alarma
- Uñas encarnadas (dolor, enrojecimiento, supuración).
- Grietas profundas o dolor al apoyar.
- Hongos (olor persistente, descamación, uñas engrosadas y decoloradas).
- Dolor que no cede, durezas que reaparecen rápido o callos con “punto negro” (pueden ser verrugas).
- Personas con diabetes, problemas de circulación, neuropatía o anticoagulantes: evitad el “hazlo tú mismo”; el corte y deslaminado deben hacerlo profesionales.
Con constancia y estas herramientas tendrás pies más sanos, suaves y sin dolor. Y recuerda: si algo te duele, sangra o no mejora en pocos días, no lo pelees en casa; un podólogo te ahorra tiempo, molestias y complicaciones.
