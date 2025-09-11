Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las 4 cosas que necesitas para cuidar tus pies según un podólogo

Con un kit muy básico y buenos hábitos puedes evitar grietas, uñas encarnadas y durezas molestas

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Tus pies te llevan a todas partes… y casi siempre son los grandes olvidados. Con un kit muy básico y buenos hábitos puedes evitar grietas, uñas encarnadas y durezas molestas. Aquí tienes las 5 herramientas imprescindibles y cómo usarlas bien.

Crema hidratante para tus talones

Qué elegir: una crema específica de pies, mejor con urea al 10–20% para hidratar y suavizar la piel engrosada.

Cómo usarla:

  • Aplícala cada noche tras la ducha, cuando la piel está más receptiva.
  • Masajea 2–3 minutos en talones y planta.
  • Evita poner crema entre los dedos (zona interdigital): allí la humedad favorece maceración y hongos.
  • Truco pro: ponte calcetines de algodón 30–60 minutos tras aplicar la crema para potenciar el efecto.
  • Evita: cremas con perfumes intensos si tienes piel sensible, y nunca la uses sobre heridas.

Piedra pómez para tus durezas

Para qué sirve: reduce callosidades y talones agrietados de forma segura si no te pasas.

Cómo usarla:

  1. Reblandece la piel 5–10 min con agua templada.
  2. Pasa la piedra con presión suave en movimientos circulares; menos es más.
  3. Enjuaga, seca bien y hidrata.
  4. Higiene: aclárala tras cada uso, deja que seque al aire y reemplázala si se deshace o acumula suciedad.
  5. Evita: cuchillas o “corta-durezas”: aumentan el riesgo de cortes e infecciones.

Alicates para cortar tus uñas

Por qué alicates y no tijeras: los alicates de podología dan más control y cortan uñas gruesas sin aplastarlas.

Cómo cortar bien (paso a paso):

  • Hazlo después de la ducha o remojo corto: la uña está más maleable.
  • Corta recto, dejando 1–2 mm de borde libre; no redondees las esquinas (previene uñas encarnadas).
  • Si la uña es muy dura o engrosada, alterna pequeños cortes con limado.
  • Higiene: limpia los alicates con alcohol 70% y sécalos; no los compartas.
  • Evita: arrancar picos con los dedos, cortar demasiado “a ras” o meterte en los laterales.

Lima de uñas

Qué tipo: grano 180–240 para un acabado suave.

Cómo usarla:

  • Sella los bordes tras el corte con pasadas en una sola dirección (no “serrar” ida y vuelta).
  • Perfila muy poco las esquinas para que no queden aristas que enganchen en el calcetín.
  • Higiene: limpia la lima según su material (las de cartón son de uso personal y se reemplazan con frecuencia).

Rutina semanal en 10 minutos

  • Diario: seca bien entre los dedos; aplica crema (talones/planta).
  • 2–3 días/semana: piedra pómez suave + crema.
  • Cada 2–3 semanas: corte de uñas + limado.
  • Siempre: calcetines transpirables, calzado con puntera amplia y suela firme.

Señales de alarma

  • Uñas encarnadas (dolor, enrojecimiento, supuración).
  • Grietas profundas o dolor al apoyar.
  • Hongos (olor persistente, descamación, uñas engrosadas y decoloradas).
  • Dolor que no cede, durezas que reaparecen rápido o callos con “punto negro” (pueden ser verrugas).
  • Personas con diabetes, problemas de circulación, neuropatía o anticoagulantes: evitad el “hazlo tú mismo”; el corte y deslaminado deben hacerlo profesionales.

Con constancia y estas herramientas tendrás pies más sanos, suaves y sin dolor. Y recuerda: si algo te duele, sangra o no mejora en pocos días, no lo pelees en casa; un podólogo te ahorra tiempo, molestias y complicaciones.

