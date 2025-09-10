El truco para ponerle aceite a la tostada sin quitar el jamón: "Era más fácil de lo que imaginabas"

Cuando pides en un bar una tostada con aceite y algún otro acompañamiento como jamón o queso, casi siempre te sirven el aceite en un recipiente aparte para que tú lo añadas. Esto es muy molesto, porque si quieres ponerlo en el pan tienes que quitar una a una las lonchas para después volverlas a poner. Sin embargo, existe un truco para acabar con este problema.

Las tostadas con aceite de oliva se han consolidado como uno de los desayunos preferidos de los españoles y ha cruzado nuestras fronteras, porque cada vez más se come en otros países. Su popularidad no solo se debe a la sencillez y rapidez con la que se preparan, sino también a que representan una opción saludable y nutritiva para comenzar el día.

El pan tostado, acompañado de un buen aceite de oliva virgen extra, aporta energía gracias a los hidratos de carbono del pan y los ácidos grasos saludables del aceite. A esto hay que sumar el condimento que le pones, como jamón, tomate o queso, que también aportan vitaminas, proteínas y otros nutrientes esenciales.

Agencia ATLAS

Si optas por desayunar una tostada con aceite, comenzarás el día con antioxidantes, vitamina E y polifenoles, lo que ayuda a proteger el sistema cardiovascular.

El truco de TikTok para echar aceite

Una usuaria de TikTok ha compartido el sencillo método para ponerle aceite al pan. Cuando te traen la tostada con jamón y tomate, y el aceite está en una aceitera, no te alteres. Lo primero que tienes que hacer es quitarla del plato y ponerlo encima. Luego gíralo y quita el pan, se te habrá quedado el pan solo. Ahí puedes echar el aceite.

Posteriormente, pon la tostada con aceite sobre el jamón y dale la vuelta para que ya lo tengas todo como quería. Como asegura la usuaria @ideasatrocitos, "era más fácil de lo que imaginabas".