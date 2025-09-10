La tienda de La Laguna que revoluciona la moda: prendas originales, revistas de Asia y marcas canarias

La moda está accesible a todos e, indudablemente, es muy difícil alejarnos de ella. Con mayor o menor gusto, no cabe duda que todos, incluso sin darnos cuenta, nos vemos influenciados por las tendencias actuales.

No importa si nos gustan las marcas o si vamos de mercadillo, porque todos, de una u otra manera, seguimos la moda, aunque solo sea porque las tiendas en las que compramos las siguen. Ya sean tiendas de comercio o las tan populares franquicias que podemos encontrar en todas las ciudades, cuando llega una temporada nueva parece que las vitrinas se visten de manera muy similar y siguiendo el pantone que marca la tendencia.

Sin embargo, si buscamos bien, aún podemos encontrar tiendas diferentes, comercios con pequeñas 'joyas' en los que comprar una prenda no implique ir vestido como la mayoría.

Ecru La Laguna

La creadora de contenidos @beaagarrido ha querido mostrar a sus seguidores la tienda Ecru de La Laguna, ubicada en la calle San Agustín. "Si te gusta la moda, este tipo de tiendas son tu paraíso", afirma la joven.

Y no es para menos, ya que puedes encontrar desde una amplia gama de bolsos y riñoneras a una gran variedad de zapatos y ropas, y revistas muy poco convencionales, traídas de Asia.

Y otro punto extra, trabajan con algunas marcas canarias.

Sin duda, una tienda diferente en la que puedes encontrar todo lo necesario para ir a la moda, pero sin sentirte que vas igual al resto, apostando por el comercio local, con marcas creadas en las islas, pero también en el resto del mundo.

"Frescas, limpias, elegantes y únicas, estas serán siempre las cualidades de nuestras colecciones. Aquí encontrarán ropa de hombre y mujer complementadas con los accesorios más actuales", afirma la tienda en su página web.

Y tú, ¿ya conoces Ecru La Laguna?

Si vives en otra zona de la isla, no te preocupes. Ecru también tiene tiendas en Santa Cruz de Tenerife, La Orotava y próximamente abrirá un outlet también en la capital chicharrera.