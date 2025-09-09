Un guía de Tenerife revela la pregunta que le hacen todos los turistas: "Es más grande que el número de tour que he hecho en un año"

La gran mayoría de turistas que visitan Santa Cruz de Tenerife, especialmente los británicos, se sorprenden con este símbolo de la isla que se encuentra en muchos edificios, coches o pegatinas. Un guía turístico de 'Canarias Te Guía' ha desvelado la pregunta que más veces ha respondido a los visitantes y que está relacionada con la bandera de Tenerife.

Los turistas que visitan la isla se quedan fascinados por nuestras playas, nuestro clima, nuestra gastronomía y nuestra bandera. "El número de veces que me han preguntado que por qué tenemos la bandera de Escocia ondeando en Tenerife es más grande que el número de tours que he hecho en un año", confiesa un guía turístico que trabaja en la isla. Este curioso detalle no deja indiferente a nadie, porque la bandera azul con una cruz blanca que representa la identidad de Tenerife es similar a la de Escocia.

Según datos del Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC), 2,8 millones de turistas británicos visitaron Tenerife en 2024 y vieron como las banderas de la isla y Escocia son casi iguales, aunque las diferencian algunos pequeños detalles. Este hecho ha generado curiosidad y asombro entre los visitantes, que no tardan en preguntar por la conexión entre ambas banderas. El guía turístico ha respondido a esta duda para que todos conozcan la historia.

La confusión habitual entre turistas

La similitud entre la bandera de Escocia y la de Tenerife provoca constantes preguntas entre los visitantes. A simple vista parecen idénticas, pero hay un matiz clave: el tono del fondo. Mientras que la escocesa es de un azul celeste, la de Tenerife presenta un azul marino intenso, inspirado en el color del océano Atlántico que rodea la isla.

Bandera de Tenerife (arriba) y de Escocia (abajo) comparadas para ver su similitud / ED

El origen histórico de la bandera

La bandera de Escocia tiene sus raíces en una leyenda medieval. Un rey escocés, a punto de perder una batalla, vio en el cielo una cruz de San Andrés y la adoptó como emblema nacional. En cambio, la historia de la bandera tinerfeña está vinculada al mar y al comercio.

Durante siglos, Santa Cruz de Tenerife fue la capital única de Canarias y la bandera con la cruz blanca sobre fondo azul marino se utilizaba para abanderar los barcos comerciales que transportaban productos de las islas. De esta forma, se convirtió en un símbolo ligado al comercio marítimo y a la identidad insular.

Con el tiempo, y especialmente tras la división del Archipiélago en dos provincias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, la capital tinerfeña decidió mantener ese pabellón como distintivo propio de la isla. Hoy, la bandera se ha consolidado como un emblema de Tenerife, aunque sigue generando dudas entre los foráneos.

La bandera, que ondea en instituciones, edificios oficiales y también en eventos deportivos, no solo recuerda el pasado comercial de la isla, sino que también refuerza la identidad cultural de Tenerife frente a los turistas.