Esta es la expresión canaria que sirve para todo, de la sorpresa a la indignación: a partir de ahora di "cónchale"
El creador de contenido y divulgador Harimaguadas rescata el origen de una palabra que sigue viva en el habla isleña
Cada día utilizamos o escuchamos expresiones comunes en nuestro vocabulario, cuyo origen o significado desconocemos. Esto ocurre con la palabra "¡Cónchale!", muy habitual entre los canarios, cuya historia ha sido explicada por el divulgador Harimaguadas.
El español que se habla Canarias se distingue por un acento particular, un léxico propio y expresiones que transmiten identidad. Una de ellas es "cónchale", una palabra que, según explica el creador de contenido Harimaguadas, sirve para expresar emociones tan diversas como la sorpresa, la alegría o incluso la indignación.
"Cónchale" es un término con historia
"Cónchale" funciona como un comodín del lenguaje, equivalente a expresiones como "¡ay!" o "¡caramba!", pero con un sello marcadamente isleño. Su origen, cuenta Harimaguadas, se encuentra en un eufemismo: nació como sustituto de una palabra más fuerte que no resultaba apropiada en determinados contextos. Especialmente, fueron las mujeres quienes empezaron a usarla para suavizar su manera de hablar sin perder fuerza expresiva.
Para el divulgador, el uso de esta palabra demuestra que el habla canaria mantiene su autenticidad. "En Canarias tenemos una expresión que lo dice todo. "Cónchale" sirve para mostrar sorpresa, alegría y hasta indignación. Es como un "ay, caramba", pero con sello isleño".
Harimaguadas recuerda además la razón de su origen. Así, un término que nació como un eufemismo de otra palabra mucho más fuerte, se asentó y pasó a ser una muletilla cargada de expresividad y representar una de las expresiones más canarias.
Hoy en día, sigue viva en el día a día de los isleños, y se percibe como una palabra "graciosa y auténtica, como nuestra forma de hablar".
- Bohemio y equilibrado: este es el mejor lugar de Tenerife para vivir (y no es La Laguna ni Santa Cruz)
- Vecinos de Las Ramblas exigen al ayuntamiento que multe a quien incumpla la ordenanza de limpieza en Santa Cruz
- Los aranceles de Trump acaban con el vuelo directo de Tenerife a Nueva York
- Un segundo premio de la Primitiva toca en Tenerife
- El extraño regreso a Tenerife de uno de los implicados en el caso Jay Slater
- Triunfo gomero en 'prime time': San Sebastián de La Gomera gana el Grand Prix
- Cancelados los actos relacionados con la Fiesta de la Vendimia en Tegueste
- Acuerdo para ver al CD Tenerife en abierto: los partidos que se verán en Televisión Canaria