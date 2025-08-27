Esta es la expresión canaria que sirve para todo, de la sorpresa a la indignación: a partir de ahora di "cónchale"

Cada día utilizamos o escuchamos expresiones comunes en nuestro vocabulario, cuyo origen o significado desconocemos. Esto ocurre con la palabra "¡Cónchale!", muy habitual entre los canarios, cuya historia ha sido explicada por el divulgador Harimaguadas.

El español que se habla Canarias se distingue por un acento particular, un léxico propio y expresiones que transmiten identidad. Una de ellas es "cónchale", una palabra que, según explica el creador de contenido Harimaguadas, sirve para expresar emociones tan diversas como la sorpresa, la alegría o incluso la indignación.

"Cónchale" es un término con historia

"Cónchale" funciona como un comodín del lenguaje, equivalente a expresiones como "¡ay!" o "¡caramba!", pero con un sello marcadamente isleño. Su origen, cuenta Harimaguadas, se encuentra en un eufemismo: nació como sustituto de una palabra más fuerte que no resultaba apropiada en determinados contextos. Especialmente, fueron las mujeres quienes empezaron a usarla para suavizar su manera de hablar sin perder fuerza expresiva.

Para el divulgador, el uso de esta palabra demuestra que el habla canaria mantiene su autenticidad. "En Canarias tenemos una expresión que lo dice todo. "Cónchale" sirve para mostrar sorpresa, alegría y hasta indignación. Es como un "ay, caramba", pero con sello isleño".

Harimaguadas recuerda además la razón de su origen. Así, un término que nació como un eufemismo de otra palabra mucho más fuerte, se asentó y pasó a ser una muletilla cargada de expresividad y representar una de las expresiones más canarias.

Hoy en día, sigue viva en el día a día de los isleños, y se percibe como una palabra "graciosa y auténtica, como nuestra forma de hablar".