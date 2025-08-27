Besos sí, milagros no: la historia del falso psicólogo que recetaba amor antes de ir al trabajo

¿Has leído que “si besas a tu pareja antes de salir de casa vivirás cinco años más y tendrás menos bajas e incluso menos accidentes”? El estribillo atribuye el hallazgo al Doctor Arthur Szabo, psicólogo de la Universidad de Kiel, supuestamente publicado en la revista alemana Selecta.

Suena bonito. También suena a ciencia. Pero no existe un estudio verificable detrás.

Un reportaje reciente de Der Spiegel rastreó la pista durante meses (del presunto autor a la supuesta publicación) y no encontró la obra original ni rastro académico sólido de ese “Szabo” en Kiel. El propio medio concluye que la célebre “investigación del beso” es, en la práctica, un mito replicado por la prensa desde los años 60.

Cómo nació

El relato se repite con ligeras variaciones: “dos años de datos, colaboración de compañías de seguros, 5 años más de vida, menos accidentes, más sueldo”.

Sitios de autoayuda y columnas ligeras lo han amplificado durante décadas sin aportar título, año, volumen ni nada. Incluso publicaciones serias han caído en la trampa y lo han citado sin fuente primaria, alimentando el eco.

Qué sí dice la ciencia

Que el “estudio del beso” sea humo no significa que el cariño cotidiano no importe.

La evidencia robusta señala que tener relaciones sociales fuertes se asocia a menor mortalidad: un metaanálisis de 148 estudios (308.849 personas) encontró una probabilidad de supervivencia un 50% mayor en quienes están mejor vinculados socialmente.

No es magia del beso, es apoyo social, menor estrés y hábitos más saludables.

En la pareja ocurre algo parecido: la calidad de la relación (especialmente reducir la crítica hostil y el conflicto crónico) se ha relacionado con menos riesgo de morir a 5 años en adultos mayores, incluso controlando otros factores. Otra vez, el mecanismo pasa por el estrés, la adherencia a tratamientos y los estilos de vida compartidos, no por un gesto aislado.

Qué conviene hacer (y qué no)

Haz lo que funciona : cuida la relación (comunicación, apoyo, tiempo de calidad), duerme bien, muévete, no fumes y sigue los tratamientos médicos. Es lo que consistentemente se asocia con mejor salud y supervivencia.

: cuida la relación (comunicación, apoyo, tiempo de calidad), duerme bien, muévete, no fumes y sigue los tratamientos médicos. Es lo que consistentemente se asocia con mejor salud y supervivencia. No compres milagros: besar más porque “lo dice un estudio” que nadie puede encontrar no es ciencia. Si un titular promete años exactos “por un gesto”, exige referencias primarias (artículo, revista, año) y método (muestra, controles, análisis). La historia de “Szabo” falla en ambos puntos.

En definitiva, el estudio del beso que añade 5 años es un bulo bien contado. No hay prueba primaria y los intentos de verificación periodística apuntan a una leyenda reciclada.

El afecto suma bienestar, y las buenas relaciones alargan la vida… pero según investigaciones amplias y serias, no en forma de “cinco años por decreto”, sino como parte de un conjunto de apoyos y hábitos saludables.

Así que besa todo lo que quieras, pero no por un milagro que la ciencia no avala.