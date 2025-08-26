Los trucazos que necesitas para limpiar tu hogar

Una creadora de contenidos muestra los trucos alternativos que se le pueden dar las pastillas del lavavajillas

Truco para lavar los trapos y bayetas.

La limpieza de los hogares es todo un mundo. Están los obsesionados que cada día limpian en profundidad, los que dejan esta tarea para el fin de semana, los que tienen a alguien contratado para que haga esta tarea e, incluso, los que han optado por un robot para que limpie por ellos.

Sea cual sea tu grupo, lo que está claro es que a todos nos viene bien un truquito de vez en cuando que nos permita mejorar la labor de la limpieza y, sobre todo, agilizarla, siendo igual de eficientes.

Si dejamos de un lado el tipo de persona que somos limpiando, podemos poner el foco en la cantidad de productos que existen. En las tiendas y supermercados encontramos cientos de marcas con productos específicos para cada estancia o electrodoméstico. Productos para el piso, el baño, los espacios exteriores, los muebles, los electrodomésticos de cocina. Y, como es lógico, con tanta variedad lo más probable es que los usemos para lo que han sido diseñados.

Otros usos

Sin embargo, la creadora de contenidos de la cuenta @mundo_truco nos ofrece diferentes alternativas para usar uno de ellos. En este caso, las pastillas de lavado que se venden específicamente para lavavajillas, pero utilizándolas de otra forma.

En concreto, muestra varias opciones en las que puedes utilizar esta pastilla y, al parecer, son infalibles:

  • Desagües del fregadero (solo hay que poner la pastilla en el desagüe y añadir agua caliente)
  • Horno (ponerla en una bandeja con agua, poner el horno a 180 grados durante 10 minutos y al terminar, el vapor ayudará a que salga fácilmente la suciedad)
  • Fregonas (agregarla a un cubo con agua hirviendo y poner la fregona durante 15 minutos)
  • Inodoro (añadir la pastilla en los colgantes de ambientador que se ponen en el interior de la taza)
  • Nevera (diluirlo en agua e introducirlo en un bote de spray)

