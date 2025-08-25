Miguel Frigenti, de vacaciones en Tenerife: del Siam Park a degustar la rica gastronomía canaria

Canarias se ha convertido en el destino predilecto de millones de turistas. De hecho, en 2024 fueron más de 17 millones de personas las que visitaron el archipiélago. El buen tiempo, la naturaleza, la gastronomía o la amplia oferta de ocio son algunas de las claves que invitan cada vez a más personas a visitar las islas y, entre ellos, también son más los famosos que no dejan de poner el foco en el archipiélago.

En último en pasar unos días de vacaciones en Canarias este verano ha sido el periodista y colaborador televisivo Miguel Frigenti, quien, junto a su novio Nua, se han dejado ver por diferentes puntos de Tenerife.

Unas vacaciones que parece, por lo que han mostrado en sus redes, que han sido de lo más completas, combinando adrenalina, relax y rica gastronomía.

Miguel Frigenti y Nua en el Siam Park / @miguelfrigenti

Jornada llena de adrenalina

Una de las visitas que no ha podido faltar en sus vacaciones ha sido al Siam Park. "Desde que cruzas la entrada de Siam Park sientes que entras en otro mundo: templos tailandeses, vegetación tropical y el sonido constante del agua. Entre toboganes que te lanzan a toda velocidad, ríos tranquilos para relajarte y una piscina de olas que parece una playa de verdad, el día se pasa sin que te des cuenta", explica la pareja en sus redes, junto a unas imágenes en las que se puede ver al colaborador disfrutando de algunas atracciones y soltando adrenalina al máximo.

Comida canaria

Para degustar una rica comida canaria, los jóvenes optaron por el restaurante El Cordero, en el sur de la isla. Estos sabores, cotidianos para Nua, como buen canario, no lo fueron tanto para Frigenti, quien se iba sorprendiendo a cada plato que probaba y dando su opinión sobre los mismos.

En concreto, la pareja probó croquetas de pollo, queso asado con mojo, chocos con papas, garbanzas y quesillo.

Sigue la ruta

El colaborador también ha compartido otras imágenes de su visita a Tenerife, en las que se le puede ver de relax en la tumbona de una piscina, en el mirador de Las Teresitas o disfrutando de la noche con unos amigos.