Claves para entender una de las señas de identidad más características de Canarias
Una creadora de contenidos muestra algunas particularidades del español del archipiélago
El acento canario es una de principales señas de identidad del archipiélago. No solo el acento, sino el propio habla, con sus canarismos y aspiraciones. De hecho, en muchas ocasiones, cuando estamos fuera de las islas, con tan solo decir una o dos palabras, hay alguien que dice la frase: "¿Eres canario?" Y sí, así de fácil es.
A nivel nacional, nuestro acento es uno de los más reconocidos y en el extranjero siempre llama la atención. Pero, lo más importante de todo, los canarios nos sentimos muy orgullosos de nuestro habla. Pero, ¿sabes cuáles son las claves para entender el español de Canarias?
Si tienes dudas, no te preocupes, porque la creadora de contenidos Elena Marrero (@elenaa_marrero) ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok en el que nos explica las principales características del español de Canarias.
Características del español de Canarias
Una de las principales características del habla de los canarios es que no pronunciamos la 'c' ni la 'z', algo conocido por una amplia mayoría. Pero hay mucho más. La primera aclaración de la también gestora patrimonial es que no en todas las islas se habla igual, ni siquiera dentro de una misma isla.
Pero, más haya de esto, existen otras características, entre las que se encuentran las siguientes:
- Aspiración de la 's' final o la 'j'
- Pronunciación de 'y' en lugar de 'll'
- Escaso uso del pretérito perfecto compuesto (decimos 'hice' en vez de 'he hecho')
- Uso de canarismos
Canarismos
Los canarismos tienen orígenes muy variados, desde aquellos que se mantienen de la época indígena, a los que provienen de otros países, como Portugal, o de América, al ser el archipiélago un punto estratégico en la ruta Europa-América, durante años. Algunos de los más conocidos son:
- Baifo
- Gaveta
- Millo
- Guagua
- Guanajo
- Fotingo
Esta forma de hablar es un orgullo para los canarios allá donde van. Y tú, ¿te sientes orgullosos de tu acento?
