Ni cada dos semanas ni cada mes: los expertos revelan la frecuencia exacta con la que debemos cambiar las sábanas
La ropa de la cama está en constante exposición con nuestro cuerpo
R. S.
Después de una dura jornada, meternos en la cama para dormir y reponer las energías es uno de los mejores momentos del día. Además, si acompañamos este hábito con unas sabanas limpias y frescas, el placer es mucho mayor.
Sin embargo, esto tan solo sucede cuando nos disponemos a cambiar la ropa de cama, unos tiempos que generan muchas dudas en la mayoría de hogares.
La ropa de cama está en constante exposición con nuestro cuerpo, todos los días, durante varias horas. Por este motivo, es importante que estas se mantengan limpias y cambiarlas frecuentemente. Estos cambios dependerán de las costumbres de cada persona, si se ducha por la mañana o por la noche, si hace deporte y otras casuísticas.
La frecuencia con la que deberíamos cambiar las sábanas
Los expertos recomiendan cambiar las sábanas una vez por semana, sobre todo en verano, cuando las temperaturas suben y sudamos más de lo habitual. En invierno, debido al frío, el tiempo se puede alargar brevemente durante semana y media. Philipe Tierno, experto en microbiología de la Universidad de Nueva York, así lo explicaba en 'Business Insider'.
Además de estos cambios, es conveniente airear la cama antes de hacerla, cada día. De esta forma, conseguiremos ventilar la humedad acumulada, evitando que se formen microorganismos que pueden provocar infecciones o alergias.
- Un lugar perfecto para una escapada de relax en el norte de Tenerife
- Arona socorre y ordena el nuevo asentamiento irregular de El Vivo
- Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes
- Adiós a un icono de Santa Cruz: cierra uno de los restaurantes más emblemáticos de Tenerife
- Robo de lujo a pleno día en Santa Cruz de Tenerife: se lleva de una tienda seis prendas por valor de 7.000 euros
- Una antigua fábrica de tabacos de Santa Cruz de Tenerife albergará viviendas de lujo
- El 88% de las galerías de Tenerife no aportan agua: están inactivas o cerradas
- Dos mujeres, una en estado crítico, resultan heridas tras un accidente en la autopista del Sur