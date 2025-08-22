¿No puedes dormir por culpa de los mosquitos? Líbrate de ellos gracias a este sencillo truco
¿Quién no ha estado durmiendo en una noche plácida de verano y de repente se ha despertado por un zumbido molesto en la oreja?
Seguro que esta situación te resulta familiar y te ha ocurrido más de una vez. A todos nos ha pasado de estar en la cama y de repente tener en el oído a un mosquito que parece una taladradora perforándote el tímpano para no dejarte descansar bien. A pesar de tener aparatos, echar insecticidas, poner lámparas o cerrar ventanas, siempre hay un molesto mosquito que se te cuela en tu cuarto y empieza a volar como si fuera un avión y tu piel el aeropuerto donde va a aterrizar.
Después de probar todos los remedios posibles, hemos encontrado uno que ya funciona, aunque no te va a gustar del todo.
Deja de respirar
La idea es muy clara, pero claro, si dejas de respirar te mueres. Según explica el usuario de Instagram @ifekooficial, el mosquito emite un sonido de hasta 20 dB que se puede oír hasta dos metros, por eso lo sientes como si estuviera al lado. Estos insectos son capaces de detectar el dióxido de carbono que expulsas, así que se acercan a ti. Sin embargo, aunque eches el CO₂ por la nariz, ellos pican más en las piernas.
Como es imposible dejar de respirar, lo mejor es que tengas un humidificador en tu habitación para ir limpiando y renovando el aire con regularidad, para que así evites que entren mosquitos a tu habitación y su posterior picadura. También intenta tapar tus piernas con una manta fina, que no te dé calor, pero te proteja de los insectos.
