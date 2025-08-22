¡Cuidado! Europa cambia el etiquetado de estos electrodomésticos: todo lo que debes saber

Desde el 1 de julio de 2025, las etiquetas energéticas de los electrodomésticos en la Unión Europea han cambiado por completo.

El Reglamento (UE) 2023/2534 elimina las categorías con “plus” (A+, A++, A+++) que tantos quebraderos de cabeza daban a los consumidores y las sustituye por una escala más clara: de la A a la G.

La idea es doble: por un lado, que cualquier persona entienda de un vistazo lo eficiente que es un aparato y, por otro, que los fabricantes tengan margen para seguir innovando, ya que en la escala anterior casi todos los modelos se agrupaban en los peldaños más altos, restando sentido a la comparación.

Nueva etiqueta energética

La nueva etiqueta no es solo un cambio estético. Incluye información más precisa y estandarizada:

Consumo energético → se mide en kWh por cada 100 ciclos de secado , lo que facilita la comparación real entre modelos, en lugar de un promedio anual ponderado.

→ se mide en kWh por cada , lo que facilita la comparación real entre modelos, en lugar de un promedio anual ponderado. Nivel de ruido → expresado en decibelios (dB). Un aspecto cada vez más importante, sobre todo en viviendas donde la secadora se instala cerca de zonas de descanso.

→ expresado en decibelios (dB). Un aspecto cada vez más importante, sobre todo en viviendas donde la secadora se instala cerca de zonas de descanso. Eficiencia de condensación → indica la capacidad de la máquina para retener la humedad y no liberarla en la habitación, algo clave para evitar problemas de moho.

→ indica la capacidad de la máquina para retener la humedad y no liberarla en la habitación, algo clave para evitar problemas de moho. Código QR → al escanearlo se accede directamente a la base de datos europea EPREL, con la ficha técnica completa del producto, datos de ensayos y comparativas.

Además, los nuevos pictogramas son más intuitivos y universales, eliminando textos largos y símbolos obsoletos.

¿Por qué “bajan” de categoría?

Muchos consumidores se sorprenden al ver que una secadora que antes lucía orgullosa un A+++ ahora aparece como C. ¿Significa que es menos eficiente? En absoluto. Lo que ha cambiado es la exigencia de la escala.

Con la nueva normativa:

La categoría A queda prácticamente vacía, reservada a futuros modelos de altísima eficiencia.

queda prácticamente vacía, reservada a futuros modelos de altísima eficiencia. La mayoría de las secadoras más eficientes del mercado se moverán entre la B y la C , que equivalen a los antiguos A++ y A+++.

, que equivalen a los antiguos A++ y A+++. Los modelos de gama media se reparten entre la D y la E.

Este reajuste no penaliza al electrodoméstico, sino que sube el listón de medición para que el consumidor pueda identificar con mayor claridad los aparatos realmente punteros en eficiencia.

Contexto

El sistema anterior con A+, A++ y A+++ se implantó hace dos décadas para diferenciar los aparatos más eficientes de los que simplemente cumplían.

Con el paso del tiempo, la tecnología avanzó tanto que casi todos los nuevos modelos quedaban en la parte alta, haciendo que la etiqueta perdiera valor práctico.

La Unión Europea ya aplicó este mismo reajuste a frigoríficos, lavadoras y lavavajillas en 2021, y ahora le toca el turno a las secadoras. La idea es que, de aquí a unos años, la categoría A vuelva a ser un distintivo excepcional y no la norma.

Por eso, si tu secadora aparece ahora con una letra “más baja”, no significa que haya empeorado sino que la normativa ha subido el nivel para que la etiqueta vuelva a ser útil y para empujar al sector hacia un futuro más eficiente y sostenible.