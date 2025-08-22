El 'night club' más bello que pudo haber en Canarias

César Manrique fue y sigue siendo un referente de la arquitectura. Supo 'leer' las islas y diseñar espacios en los que la naturaleza y la mano del hombre confluyen de manera sostenible.

Lanzarote fue su gran lienzo en blanco, aunque su arte quedó impregnado en todo el archipiélago. Sin embargo, probablemente no sepas que una de sus obras más conocidas buscaba convertirse en un 'night club' en la época de los 60.

Aunque poco o nada tiene que ver con su uso actual, las redes sociales han recuperado un reportaje de Televisión Española en el que se puede ver cómo jóvenes y mayores bailan en uno de los recintos más icónicos de Canarias.

El 'night club' más bello del mundo

El lugar en cuestión es Los Jameos del Agua, en Lanzarote, y, aunque pueda parecer extraño, las imágenes publicadas por la cuenta de Instagram @lanzaroteeninsta muestran a decenas de personas disfrutando de la música en el interior del recinto, imágenes que se intercalan con el trabajo que hacían los lanzaroteños en la época.

El vídeo viene rotulado con el siguiente texto: "Jameos del Agua, el 'night club' más bello del mundo". Y no cabe duda que hubiera sido así en caso de continuar con ese uso. Un 'dancing club' al estilo neoyorkino en el interior de una gruta.

De hecho, el vídeo recoge una entrevista realizada al propio César Manrique, en la que decía: "El Jameo del Agua es una obra de arte que vale más que cinco exposiciones de pintura".

Historia

Los Jameos del Agua se inauguraron a finales de los años 60 como el primer Centro de arte, cultura y turismo ideado por César Manrique. Originado en el interior de un túnel volcánico, se formaron tras la erupción del Volcán de la Corona.

El cangrejito ciego de los Jameos del Agua / E. D.

El arquitecto canario fue capaz de idear un espacio único en el mundo, realzando aún más su belleza. En total, son tres jameos: el Chico, de acceso al interior; el Grande, donde se encuentra la piscina, y el de la Cazuela, donde está ubicado el escenario del auditorio.

Está catalogado como Sitio de Interés Científico y Bien de Interés Cultural, en la categoría de Jardín Histórico.