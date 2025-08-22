¡Cuidado! Este es el error que casi todos cometen al aparcar un coche automático (y puede salir caro)

Los coches automáticos ganan terreno en nuestras carreteras, y cada vez más conductores se acostumbran a dejar atrás el pedal de embrague.

Sin embargo, hay un detalle del que pocos son conscientes: la mayoría aparca mal un coche automático. Y aunque no hay multa por hacerlo, el error puede salir caro en forma de averías en la caja de cambios.

El mal hábito

Al estacionar, lo habitual es mantener pisado el freno, poner la palanca en la posición “P” (Parking) y luego accionar el freno de mano. Parece lógico, pero en realidad lo estamos haciendo al revés.

En un coche automático, la posición P no activa los frenos: lo que hace es bloquear la transmisión con un pequeño pasador metálico, llamado parking pawl. Si soltamos el pedal de freno en una pendiente antes de accionar el freno de mano, todo el peso del coche queda sujeto por esa pieza.

El resultado es que en superficies inclinadas, al volver a arrancar se notará un golpe o crujido al sacar la palanca de P, síntoma de que la transmisión ha quedado bajo tensión.

Con el tiempo, ese esfuerzo extra puede provocar el desgaste o la rotura del pasador, una avería nada barata porque implica abrir la caja de cambios.

La secuencia correcta

Los fabricantes y mecánicos coinciden en la recomendación:

Detener el coche con el pedal de freno. Accionar el freno de estacionamiento (ya sea palanca o freno eléctrico). Después, colocar la palanca en P.

De esta forma, el peso del vehículo queda asegurado por el sistema de freno y la transmisión solo actúa como un respaldo adicional.

En los automáticos modernos, muchos modelos incluyen un freno de estacionamiento eléctrico que se activa automáticamente al detener el coche y seleccionar P.

En ese caso no hay riesgo, porque el propio sistema coordina ambas funciones. Aun así, en modelos que permiten elegir, conviene activar manualmente primero el freno de estacionamiento y luego pasar a P.

No hay sanción ni obligación legal de seguir este orden, pero hacerlo puede marcar la diferencia entre un cambio automático que funciona toda la vida y otro que necesite pasar por el taller. Y tratándose de una de las piezas más costosas de un vehículo, conviene cuidar hasta el último detalle.