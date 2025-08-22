Adiós a colgar los abrigos en tu armario: este es el método japonés para guardarlos este invierno

Ya ha llegado el momento de sacar los abrigos de los armarios para ponérselos encima. El frío ha tardado en llegar, pero ya está aquí. Las temperaturas han bajado, y ha llegado el momento de abrigarse.

Hemos pasado de la noche a la mañana de estar en manga corta a tener que ponernos los abrigos y los chaquetones. En la gran mayoría de España, este frío ha pillado a más de uno con el armario sin cambiar, por eso, se han tenido que dar prisa para sacar la ropa de abrigo de donde la tenían guardada.

Esto es un problema para todos, porque ahora se acumulan las prendas de verano y de invierno, y en nuestra cabeza hay un desorden mental por qué hacer con esta ropa

Los japoneses lo tienen claro

La cultura japonesa siempre se ha caracterizado por el orden y la rigidez, que se traduce en unos hogares donde no hay nada desordenado y no se encuentran cosas tiradas por los suelos. Por eso, siempre debemos seguir sus consejos para tener nuestra casa como ellos. Uno de esos trucos, es el que utilizan para guardar los abrigos en el armario.

El truco japonés para guardar abrigos y chaquetones en el armario, inspirado en el método KonMari de Marie Kondo, se basa en maximizar el espacio y mantener el orden. Aquí te lo explico paso a paso:

Deshazte de lo que no usas

Antes de guardar, revisa tus abrigos y chaquetones. Quédate solo con los que realmente usas y te hacen feliz.

Dona o recicla las prendas que ya no necesites.

Usa perchas adecuadas

Elige perchas finas y resistentes para aprovechar mejor el espacio.

Si tienes abrigos pesados, opta por perchas acolchadas o de madera para evitar que se deformen.

Clasifica por categorías

Agrupa los abrigos y chaquetones según su uso (de diario, de eventos especiales, de temporada, etc.).

También puedes clasificarlos por colores o grosor.

Acomoda según el método KonMari

Cuelga los abrigos más largos a un lado del armario y los más cortos al otro. Esto crea una línea ascendente visualmente agradable.

Si el espacio es limitado, puedes doblar los abrigos menos voluminosos y guardarlos en cajas o bolsas de tela en la parte baja del armario.

Usa bolsas al vacío

Para los abrigos que no son de temporada, usa bolsas al vacío para comprimirlos. Esto ahorra espacio y los protege del polvo y la humedad.

Optimiza con organizadores

Coloca organizadores de múltiples niveles en el armario para agregar más espacio.

Usa cajas transparentes para guardar accesorios como bufandas, guantes o gorros junto a los abrigos.

Este método no solo mejora el orden, sino que también facilita encontrar lo que necesitas rápidamente.