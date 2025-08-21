El planazo del verano: el beach club de Tenerife en el que podrás darte un baño, degustar una rica comida y disfrutar de unas vistas espléndidas
Un local del sur de la isla te ofrece todo lo que necesitas para pasar un día diferente
En verano parece que nos apetece más hacer planes al aire libre. El buen tiempo nos invita a salir, quedan con los amigos y alargar los días lo más posible.
En Tenerife es posible hacerlo durante todo el año, ya que las temperaturas, por lo general, ayudan a salir a la calle y buscar planes de ocio alternativos. Pero ahora te traemos un planazo que no vas a poder dejar escapar.
Para disfrutar de él, tendrás que desplazarte hasta el sur de la isla, en Costa Adeje.
Piscina y gastronomía
La cuenta de Instagram @canaryfoodies presenta este "planazo de verano en Tenerife". En concreto, la idea es pasar el día en Las Rocas Beach Club, un local reformado en el que, según la publicación en redes sociales, "con unas instalaciones que dan ganas de quedarse a vivir allí".
Y no es para menos, ya que en las imágenes se pueden ver unas instalaciones totalmente renovadas, en primera línea de mar, con una terraza con vistas impresionantes al Atlántico.
Menú
Con una variada carta, el menú que probaron los creadores de contenido de @canaryfoodies es:
- Tomates de la isla
- Tiradito de medregal negro en salsa de mango con pico de gallo y chips
- Steak tartar en versión reducida
- Ceviche carretillero de medregal con su leche de tigre de maracuyá
- Berenjena asada
- Arroz de pato y boletus
